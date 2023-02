Jasper AI: konkurent ChatGPT přichází i jako doplněk v Chromu

Od uvedení systému ChatGPT mezi veřejnost v loňském listopadu se umělá inteligence stala opravdu velmi horkým tématem. Svůj záměr vytvořit chatbota prezentoval i Google (jeho Bard se ale uvedl faktickou chybou ve vlastní reklamě ), Meta oznámila svůj systém LLaMA . Na modelu GPT-3.5 byl představen i další podobný systém, a to. Ten je dostupný na adrese jasper.ai a nabízen bude jako doplněk pro internetový prohlížeč Google Chrome. Na rozdíl od chatbota v prohlížeči Bing na něj ale není čekací listina a je dostupný ihned.

Použít se dá např. k navrhování nových nápadů (brainstormingu) a překonávání spisovatelského tvůrčího bloku, prvotní koncepty má vytvořit až 10krát rychleji. Může také pomoci se strukturováním textu pro danou cílovou skupinu (např. zjednoduší text pro děti), prodlužovat nebo naopak zkracovat věty, upravit text do jiných naladění (více vtipný, empatický, případně dokáže imitovat i některé celebrity). Má pomoci s psaním personalizovaných e-mailů, odpovídat např. na otázky na platformě Quora, sociálních sítích nebo na požadavky na podporu. Umožňuje tak firmám a organizacím mimo jiné i automatizovat komunikaci s klienty.



Jak už vidíte z výše uvedených případů užití, oproti ChatGPT je systém mířen na byznysové nasazení, čemuž odpovídá i cena. Nemá bezplatný plán, ale startuje na poplatku 59 USD měsíčně v tzv. Boss Mode, kdy ho na jednom účtu může využívat max. 5 uživatelů a může vygenerovat max. 50 tisíc slov měsíčně (ChatGPT má pokročilý plán za 20 USD za měsíc ). Pak to pokračuje dál a pro 700 tisíc slov měsíčně je to už 600 USD za měsíc. V režimu Business je pak možné, aby s ním pracovalo více než 5 lidí, ceny jsou pak dohodou. V takovém případě nabízí Jasper i API a možnost integrace do produktů dané firmy. Mezi uživatele systému patří např. Airbnb, IBM nebo AutoDesk.