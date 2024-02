Čínský "hyperloop" porazil dosavadní rekord maglevů, překonal 623 km/h

Hyperloop nevypadá, že by se měl dočkat brzké realizace, pokud vůbec. Nedávno totiž společnost Hyperloop One oznámila, že s vývojem končí . Konkurenční HyperloopTT na projektu sice stále pracuje, moc konkrétního toho ale nevíme. Čína naproti tomu sice z dokumentů Elona Muska (a zvoleného jména) nevychází, ale myšlenku rychlovlaků jezdících ve vakuových trubicích neopustila a zdárně je vyvíjí dál. Konkrétně jde o projekt maglevů od China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), který překonal nedávný rychlostní rekord.

Zde připomeňme krátkou historii rychlostních rekordů, kdy ho na ocelových kolejích drží francouzské TGV už od roku 2007 s rychlostí téměř 575 km/h. Tento vlak ale nedosáhl na v té době už 4 roky starý absolutní rekord z roku 2003 daný japonským maglevem s rychlostí 581 km/h. Ten se postupně dařilo vylepšovat a v roce 2015 se Japoncům povedlo dosáhnout 603 km/h. Čína nicméně v říjnu loňského roku oznámila dosažení rychlosti 623 km/h pomocí maglevu a nyní měla dosáhnout ještě vyšší rychlosti. Problémem je, že nevíme přesně, kolik to bylo. Jedinou informací tak z tohoto pohledu je to, že to překonalo rekord z října a že mělo jít o významný posun.