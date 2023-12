Cestování Hyperloopem nadále zůstává jen snem, Hyperloop One končí

Hyperloop, nechtěl se mu ale přímo věnovat, a tak technologii pod tímto názvem začalo na jeho základě vytvářet mnoho dalších společností, i když to rozhodně nebylo poprvé, co něco takového někoho napadlo. Z takových více zmiňovaných společností jsme tu měli HyperloopTT, Virgin Hyperloop One a podobný princip prezentoval také kanadský Hyperloop One s projektem končí.

Před 10 lety Elon Musk prezentoval článek, který se týkal cestování vlaky v uzavřených trubicích. Ten nazval, nechtěl se mu ale přímo věnovat, a tak technologii pod tímto názvem začalo na jeho základě vytvářet mnoho dalších společností, i když to rozhodně nebylo poprvé, co něco takového někoho napadlo. Z takových více zmiňovaných společností jsme tu měli HyperloopTT, Virgin Hyperloop One a podobný princip prezentoval také kanadský TransPod . Jenže ani jeden se nedostal příliš blízko reálnému nasazení. O HyperloopTT se poslední dobou sice moc nemluví, ale nadále na projektu pracuje. Tos projektem končí.

Firma začala v roce 2014 jako Hyperloop Technologies s investicí okolo 450 mil. USD, přičemž o dva roky později se přejmenovala na Hyperloop One. V roce 2017 do projektu znovu investoval známý miliardář Richard Branson (zajistil zhruba 50 mil. USD od dalších investorů) a firma se později přejmenovala na Virgin Hyperloop One, pod kterým se stala asi nejznámější. Další roky byly rovněž ve znamení několika skandálů představitelů společnosti (sexuální, podvody). V roce 2019 získala investici 172 mil. USD, přičemž 90 mil. USD z této částky měla na svědomí firma DP World ze Spojených arabských emirátů, která později získala až 76% podíl. Projekt také potřetí změnil své jméno, tentokrát na Virgin Hyperloop, přičemž v roce 2020 provedl první test s pasažéry. V únoru 2022 ale společnost oznámila, že se s přepravou lidí nepočítá a že Hyperloop bude využíván pro rychlou přepravu nákladu, čímž došlo k dalšímu přejmenování, zpět na Hyperloop One. To už dávalo více tušit, že se projekt nevyvíjí zrovna dobře, a velkou otázkou bylo, kdo by vlastně byl ochoten platit tak drahou přepravu nákladu.

A to se také stalo jedním z hřebíčků do rakve. Firmě se nepovedlo najít žádného zájemce, který by chtěl Hyperloop využít pro nákladní dopravu a projekt tak končí. Zavírá své kanceláře, propouští zaměstnance, snaží se prodat vše, co zbylo. Intelektuální vlastnictví zůstane v rukou společnosti DP World.