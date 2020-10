Čínský SMIC je nyní schopen vyrábět 7nm čipy

Společnost SMIC je přitom aktuálně asi největší nadějí pro firmu Huawei, pro kterou by měl být nový 7nm proces N+1 tou nejlepší dostupnou technologií. Nicméně už i samotná SMIC je nyní na černé listině vlády USA, takže je otázka, jak bude v ní vývoj dále pokračovat. Ostatně je zřejmé, že nový proces byl vyvinut ještě před tím, než se SMIC Američanům znelíbila. Na druhou stranu, ještě jsou tu i jiní výrobci potřebného vybavení, a to především holandská firma ASML, které se restrikce USA netýkají.

Co se týče samotného procesu N+1, ten je dle SMIC o 20 % výkonnnější ve srovnání s jejím 12nm procesem, nebo je možné docílit o 57 % nižší spotřeby při stejném výkonu. Hustota tranzistorů je zhruba 2,7násobná, takže na základě těchto dat by se dalo dle Notebookcheck tvrdit, že N+1 na tom bude podobně jako GlobalFoundries 12 LP+, Samsung’s 8LPP či TSMC N7, zkrátka že bude o malinko horší anebo stejný jako jiné 7nm procesy. Samozřejmě až na ten od Intelu, ale ten se ještě nedostal do výrobní fáze a připraven bude nejdříve na konci příštího roku.