Čínský tisk: boj USA proti spolupráci TSMC a Huawei se může vymstít

Tím myslíme pochopitelně média Čínské lidové republiky a ne Čínské republiky / Tchaj-wanu. Ta reagují na snahu Američanů odříznout Huawei od výrobních kapacity firmy TSMC , což by mohlo v prvé řadě uvolnit značné kapacity, a to aktuálně 7nm procesu (N7) a pak i 10nm FinFET. Jak dobře víme, TSMC by asi neměla velké problémy s tím, aby sehnala jiné zákazníky, ovšem dle čínských médií by se to mohlo protistraně vymstít. Ovšem jak?

HiSilicon a potažmo Huawei je tak aktuálně velice závislý na výrobních kapacitách firmy TSMC, které jsou aktuálně v podstatě nenahraditelné, pokud jde o kvalitativně srovnatelný výrobní proces. Do hry ale přesto vstupuje čínská státní společnost Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) , o níž jsme si četli zrovna nedávno.

SMIC totiž aktuálně velice tlačí na pilu, co se týče vývoje a hodlá ještě letos spustit výrobu 7nm procesem, a přitom teprve koncem minulého roku spustila výrobu 14nm procesem. Je tak vcelku zřejmé, co stojí za tímto urychleným vývojem, nicméně 7nm proces ještě připraven není a chystá se až na konec roku (přinejlepším). Proto si má Huawei připravovat porty svých některých SoC zatím právě na 14nm proces firmy SMIC a může doufat, že to nějak dopadne.

Společnost Huawei má totiž velké plány s 5G technologiemi a infrastrukturou, které ale těžko bude moci uskutečnit, pokud bude odříznuta od moderních výrobních procesů a bude muset čekat na to, až SMIC rozjede alespoň 7nm výrobu, o jejíž kvalitě a kapacitě není nic známo.

Není tak divu, že čínský list Global Times je ke snaze Američanů o ovlivnění obchodních vztahů firmy TSMC značně kritický. Vyjadřuje se v něm analytik Ma Jihua, dle nějž by mohla vstoupit v platnost odvetná opatření a konkrétně pak zastavení dodávek zdravotnických materiálů a produktů, jako jsou třeba aktuálně velice potřebné obličejové roušky a masky. Na území Číny ostatně své pomůcky tohoto typu vyrábí i společnost 3M a jiné americké firmy a do USA by pak vedle toho mohly přestat proudit i ochranné rukavice, brýle či celé obleky.

Jde tak v podstatě o vydírání koronavirem, ovšem není divu, že Čína o takové odpovědi uvažuje, když otevřená snaha americké vlády tlačí jednu z jejích největších technologických firem do kouta. Ovšem nově až do 15. května tohoto roku platí výjimka, dle níž mohou americké firmy s Huawei obchodovat. Původně platil konečný termín 1. dubna a dle Global Times jeho posunutí znamená v podstatě to, že sami Američané uznávají svou závislost na Číně v boji proti Covid-19.

