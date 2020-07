Čínský Zhaoxin se pustí do výroby samostatných GPU s využitím technologií S3

Společnost Shanghai Zhaoxin Semiconductor u nás známe především jako výrobce procesorů Kaixian, které se dostaly už třeba i do počítačů firmy HP . Jedná se o procesory x86, které byly vytvořeny ve spolupráci se společností VIA, která rovněž drží potřebnou licenci, aby mohla vyrábět čipy s danou architekturou. Kaixian už přitom jsou od začátku tohoto roku k dispozici na běžném trhu, i když v Evropě či na západních trzích o ně asi zrovna nezavadíme. Nyní tu ale máme informaci o tom, že Zhaoxin se chce pustit i do výroby samostatných GPU a už má k dispozici první verzi.

V průběhu úvodních let nového tisíciletí nám přitom na trhu s grafickými kartami pro PC zůstali jen dva hlavní výrobci - ATi/AMD a NVIDIA, zatímco ostatní zanikli, anebo jako S3 či Matrox ustoupili do pozadí, že ani nemá cenu uvádět jejich podíl na celosvětových prodejích GPU.

Nyní se ale můžeme těšit na to, jaké grafické karty přichystá Intel, výrobu svých verzí evidentně rozjede také Apple a v Číně se chce prosadit právě Zhaoxin, takže to vypadá, že trh s grafickými čipy bude v budoucnu naopak pestřejší.

K plánům firmy Zhaoxin se vyjádřil už jeden z jejích výkonných pracovníků, který slíbil prozatím jisté 70W samostatné GPU založené na 28nm procesu firmy TSMC. To zcela evidentně není produkt, před kterým by se firmy NVIDIA s AMD měly třást strachy, ale uvidíme, kam to všechno nakonec povede. Daný čip totiž můžeme vidět spíše jen jako první vývojovou verzi, čili něco jako DG1 v případě Intel Xe. Založen pak bude z velké části na grafických technologiích S3 Graphics, které ostatně spadají právě pod společnost VIA. Čili jistý základ by tu byl, stejně jako dlouholeté zkušenosti firmy S3.

