Co přijde po architektuře Core? Mluví se o Royal Core od Jima Kellera

Jde pochopitelně o fámy, které nám mají odhalovat, na čem že to měl pracovat Jim Keller v Intelu, než z něj už před více než rokem zmizel do startupu Tenstorrent . Můžeme skutečně uvažovat o tom, že mohl pracovat na vývoji procesorových architektur, které se začnou objevovat v roce 2024, což by časově víceméně odpovídalo.

Intel Sapphire Rapids



Mluví se tu o generaci Intel Lunar Lake a dalších, přičemž ta je ještě velice daleko, neboť jí mají předcházet Alder Lake, Raptor Lake, Meteor Lake a Arrow Lake . Zde už máme první menší nesrovnalost s předchozími údaji, neboť Arrow Lake a Lunar Lake mají sdílet mikroarchitekturu hlavních jader (Lion Cove), ale podívejme se na to, co nám MLID sděluje





Jedná se o Kellerův projekt Royal Core, který má jistým způsobem navazovat na dnešní procesory Core a cílem bylo zajistit to, aby Intel získal vedení v efektivitě i oproti architektuře ARM a její implementaci od firmy Apple. Royal Core přitom měly původně využít už Lunar Lake, ale mohly by to být až Nova Lake, čili lze říci, že o rozpor s předchozími informacemi v podstatě nejde. Nova Lake byly přitom označeny jako procesory s jádry Panther Cove (pravděpodobně), což se s Royal Core také nebije, neboť jde o označení pro odlišné věci.

Máme se těšit na největší výkonnostní skok procesorových generací Intelu od představení architektury Core, a sice až zdvojnásobení výkonu na takt (IPC) generace jader Golden Cove. Právě ta přijde tento rok s procesory Alder Lake a sama dle Intelu dosáhne o 19 % vyššího IPC oproti procesorům Rocket Lake. IPC ale bude pochopitelně růst i v dalších chystaných generacích a dále si Intel chystá instrukce SMT4, podporu DDR5-7400 a integrovaný akcelerátor pro strojové učení pro implementaci do roku 2026.

Vypadá to tak, že i v případě, že Intel neslíbí vše, co slíbil a ani tyto leaky nebudou většinou pravdivé, přesto nás čeká velice zajímavý a rychlý vývoj procesorů x86. Ten bude v případě Intelu poháněn bojem na dvou frontách, a jednak s AMD a pak s ARM (Apple), přičemž v serverovém světě může na Intel jako bič fungovat také NVIDIA a její vlastní procesory s architekturou ARM (Grace).



Ceny souvisejících / podobných produktů: