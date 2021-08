Intel Arrow, Lunar a Nova Lake, aneb co dalšího se chystá?

Tato kódová označení se objevila na fórech Anandtechu , přičemž my známe již Lunar Lake, jak se značí procesorová generace, která by se měla s jádry Redwood Cove objevit po prvních 7nm Meteor Lake, čili půjde pravděpodobně o jejich refresh. Alespoň takové informace se objevily už dříve , takže odpovídají tomu ty nové? Bohužel zrovna ne a říkáme bohužel proto, že se tímto začíná výhled do budoucnosti Intelu mlžit.

Intel sám přitom nedávno zmínil generaci Meteor Lake , což budou nové Core (pokud se tak ještě budou jmenovat) založené na procesu Intel 4, jak se nově označuje 7nm proces. Jedná se o produkty chystané na rok 2023 a skládat se budou ze třech čipů, přičemž všechny nebudou s největší pravděpodobností tvořeny stejným procesem.

Jaká je tedy posloupnost? Nejdříve nás čekají už za několik měsíců Alder Lake (jádra Golden Cove/Gracemont) chystané ovšem i na první kvartál příštího roku, zatímco letos má dorazit jen pár výkonných verzí. Následovat mají Raptor Lake, vylepšené verze (Raptor Cove / Gracemont) na stejném procesu Intel 7 očekávané ke konci příštího roku. Procesory Meteor Lake (Redwood Cove / Crestmont) by měly nastoupit na procesu Intel 4 někdy v polovině roku 2023 a právě na ně by mohly namísto Lunar Lake navázat výše zmíněné Arrow Lake (Lion Cove / Skymont), a to prý ještě v roce 2023.

Nemůžeme nevidět to vysoké tempo, které má Intel dle těchto informací nasadit, však následující čtyři generace procesorů má od těch předchozích dělit jen půl až tři čtvrtě roku. Ale teprve uvidíme, jaká bude realita.

Po Arrow Lake se mají prý představit samotné Lunar Lake (Lion Cove / Skymont), v jejichž případě už má Intel zvolnit a dovolit si je vyslat na trh celý rok po Arrow Lake, čili na konci 2024. Právě tato CPU mají využít 3nm proces společnosti TSMC, který by v té době již měl být odladěný. Od těchto procesorů prý Intel očekává, že již překonají nabídku AMD i Applu z hlediska výkonu i efektivity.

Nova Lake (Panther Cove - nejspíše/ Darkmont), nejvzdálenější a potenciálně nejzajímavější generaci chystanou pro rok 2025. Ta prý má pro Intel znamenat to, co pro AMD architektura Zen, čili obrovský skok ve výkonu i efektivitě a má jít o hlavní projekt navrátivšího se Nakonec tu máme(Panther Cove - nejspíše/ Darkmont), nejvzdálenější a potenciálně nejzajímavější generaci chystanou pro rok 2025. Ta prý má pro Intel znamenat to, co pro AMD architektura Zen, čili obrovský skok ve výkonu i efektivitě a má jít o hlavní projekt navrátivšího se Glenna Hintona , hlavního autora Nehalemu.

Těžko říci, zda tento plán opravdu odpovídá aktuálním záměrům Intelu. To ukáže až čas.



Ceny souvisejících / podobných produktů: