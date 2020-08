Co se také říká o Ampere: NVIDIA zablokuje část RAM, než se ukáže konkurence

Fámám může učinit přítrž pouze sama NVIDIA, která na konci tohoto měsíce dle očekávání představí nové GeForce generace Ampere. Respektive je to už v podstatě jisté, ale i potom budou pochopitelně existovat otázky na odpovědi, které NVIDIA nepřinese a nejspíše se objeví i zcela nové otázky. Nyní se ale podíváme na jednu fámu, kterou přináší kanál Moore's Law is Dead. Do jisté míry jde až o konspirační teorii.

Dozvídáme se, že NVIDIA si chce počkat na to, co předvede AMD se svými novými kartami založenými na RDNA 2, a proto nejdříve přinese GeForce GTX 3080, která ponese softwarové omezení. Samotná karta sice bude obsahovat 12 GB paměti na 384bitovém rozhraní, ale nejdříve nabídne jen 10 GB paměti na 320bitovém rozhraní. A až poté, co se NVIDIA přesvědčí o nabídce konkurence, se zbylé 2 GB možná odemknou a s nimi i zbylá šířka paměťového rozhraní.

Na jednu stranu je pravda, že informace o kapacitě pamětí nových GeForce nejsou jednoznačné, jako spíše zmatené. Stejně tak je pravda, že NVIDIA rozhodně sleduje počínání konkurence a je jí ochotna a schopna přizpůsobit svou nabídku (karty RTX Super). Nejde ale o stejnou věc, jako je představení nových verzí karet v podobě nových SKU. Asi nejvíce podobný případ z posledních let, který by šlo k tomu přirovnat, je vypuštění karet Radeon RX 5600 XT . Ty měly původně nabídnut 12Gb/s paměti, ale nakonec si to AMD nedlouho před vypuštěním na trh rozmyslelo a navýšilo (mimo jiné) jejich propustnost na 14 Gb/s na pin. O tom ale zákazníci věděli ještě před tím, než byly karty vypuštěny na trh.

Jenomže v tomto případě by šlo karty, které si už zákazníci koupili a čekali by jen na rozhodnutí NVIDIE, zda ta jim odemkne, nebo neodemkne výkon a kapacitu pamětí, jimiž dané karty disponují, a to pouze na základě konkurenční nabídky. Živě si můžeme představit tu vřavu, kterou by potvrzení takové věci vyvolalo a lze říci, že by se na to přišlo velice brzy, stačilo by se blíže podívat na výbavu dané karty.

Budeme tak raději předpokládat, že NVIDIA o ničem takovém v případě karet určených pro prodej ani neuvažuje, ostatně v materiálech se výslovně píše o málo pravděpodobné možnosti v případě karet určených pro recenze. Ty musí NVIDIA logicky rozeslat brzy a pak může recenzenty případně vybavit upraveným BIOSem a postarat se o správné vybavení či nastavení karet, které se budou chystat do prodeje.

Pokud tak NVIDIA představí své karty s jistými specifikacemi, s nimiž půjdou do prodeje a jež se už nebudou měnit, pak jí takovou taktiku nemůžeme zazlívat, i když tyto specifikace změní třeba jen hodinu před jejich ohlášením. Ostatně AMD letos provedlo něco podobného. Pokud by se ale dodatečně rozhodovala u již prodaných karet, zda lidem zbylý hardware odemkne, nebo ne, už by to z mého pohledu v pořádku nebylo. Respektive by to byla pro zákazníka rozporuplná situace. Na jednu stranu by se mohl těšit z navýšeného výkonu, ale na druhou stranu by jej nemuselo těšit to, že mu jej NVIDIA zapíná jen kvůli tomu, že nepočítala s tak dobrou konkurenční nabídkou a ještě si kvůli tomu musí instalovat nový BIOS.





nebyla pouze o fámách, pak tu máme čerstvou zprávu, že NVIDIA ohlásila A aby tato zpráva, pak tu máme čerstvou zprávu, že NVIDIA ohlásila GeForce Special Event , kde vystoupí CEO Jensen Huang. Stane se tak 1. září v 18:00 našeho času a jak je patrné, včera zmíněný #UltimateCountdown směřuje právě k této online akci. Právě včera ale ještě platilo, že odpočet skončí ještě 31. srpna. NVIDIA tak asi velice dobře zná zásadu číslo dvě: Vnést mezi podezřelé zmatek.

