Colorful uvádí iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan, spapá až 510 W

Výchozí TBP karet GeForce RTX 3090 Ti má být alespoň 450 W (anebo snad až 480 W?), ovšem model iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan si dokáže říci až o 510 W. Pak už skutečně není moc daleko k udávaným 600 W, které si mají vzít karty spadající do hi-endu příští generace firmy NVIDIA a je vidět, že RTX 3090 Ti skutečně bude jakási malá generálka. Dle Igora Wallosseka jde tedy i o snahu maximálně urychlit vývoj, ale to sem nepatří.

V každém případě, NVIDIA se svými AIB partnery ukazuje, že grafické karty určené do desktopů mohou mít i mnohem vyšší příkon než nějakých 350 W a my se nebudeme divit, když to bude v příští generace a u některých modelů i dvojnásobek.

Máme tu tak novou kartu firmy Colorful, která připraví své RTX 3090 Ti v příchutích Vulcan, Neptune a NB EX Series. A právě první dvě jmenované si v OC režimu řeknou až o 510 W, přičemž nejvýkonnější bude dle taktů právě trojventilátorový a dvoukilogramový Vulkan s turbem až 1920 MHz, zatímco vodou chlazený Neptune bude mít o 15 MHz méně.

iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan

Těžko se tak objeví RTX 3090 Ti, která by opravdu dosáhla taktu 2000 MHz na svém GPU, ale o moc méně už to asi nebude. Znamená to tak výkon kolem 40 TFLOPS v FP32, což se bude týkat výchozích taktů 1560 až 1860 MHz, stejně jako 78 RT-TFLOPS a 320 Tensor-TFLOPS.

Dále se potvrzuje paměťový subsystém s 24 GB paměti GDDR6X na 21 Gb/s, což na 384bitové sběrnici zajistí téměř plný 1 TB/s propustnosti, respektive 1008 GB/s.

Poslední jmenovaná Colorful GeForce RTX 3090 Ti NB EX bude představovat základní model s uvedenými výchozími takty, přičemž i ten má mít TBP 480 W, takže to vypadá, že o 450 W skutečně nepůjde a bude to ještě o chlup víc. I pro takovou kartu však výrobce doporučuje alespoň 850W zdroj, ostatně ty není radno provozovat u horní hranice jejich výkonu, kde ani nemívají nejlepší účinnost.



Zdroj: TZ Colorful via VideoCardz

Ceny souvisejících / podobných produktů: