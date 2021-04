Crew Dragon s posádkou znovu vzlétl, astronauti už dorazili na ISS

Společnost SpaceX opět úspěšně dopravila posádku astronautů v rámci mise Crew-2 na palubu Mezinárodní vesmírné stanice. K přepravě posloužila kosmická loď Crew Dragon, tentokrát se ale jednalo o stejný model, který již jednu cestu do vesmíru absolvoval - a to při loňské testovací misi Demo-2 s dvěma astronauty NASA jménem Robert Behnken a Douglas Hurley. SpaceX totiž razí cestu opětovného použití raket i kosmických lodí, což umožňuje mimo jiné i snížení finančních nákladů na let. Starty se znovu použitými prvními stupni rakety Falcon 9 se tak již staly běžnou záležitostí, kosmické lodě pro lidskou posádku nyní následují.

Kosmická loď Crew Dragon úspěšně odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na floridském Mysu Canaveral v pátek 23. dubna. Po úspěšném startu a oddělení se první stupeň Falconu 9 vrátil zpět a přistál na plošině s názvem Of Course I Still Love You a Crew Dragon s astronauty pokračoval ve své cestě k Mezinárodní vesmírné stanici. Nyní už je kosmická loď připojená k ISS a astronauti jsou v pořádku na palubě stanice.

Misi Crew-2 tvoří astronaut a astronautka z NASA - Shane Kimbrough a Megan McArthur, dále Thomas Pesquet z ESA a Akihiko Hoshide z JAXA. Tato čtyřčlenná posádka by měla na Mezinárodní vesmírně stanici zůstat a provádět výzkum přibližně půl roku.

11 osob z různých kosmických agentur. Tento vysoký počet astronautů na ISS je pouze dočasný, na konci dubna 2021 se v Crew Dragon mají navrátit čtyři členové posádky z mise Crew-1 , takže se na palubě Mezinárodní kosmické stanice brzy uvolní nějaké místo a astronauti budou mít více prostoru. V současné sobě je tedy na ISS poměrně rušno, protože se tam nachází

