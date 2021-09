Crucial (ne)vysvětluje změnu pamětí TLC na QLC v SSD P2

V případě firmy Crucial jsme byli na reakci ještě více zvědaví, neboť její nové verze P2 s QLC paměťmi byly velice poznamenány i z hlediska čtení, jak ukazuje následující graf.

A pokud jde o rychlost zápisu platnou po zaplnění SLC cache, pak ta je v případě QLC verze už vyloženě směšná a dokonce i hluboko pod úrovní moderních pevných disků. Pokud by se tak měl někdo z naposled nachytaných (WD, Samsung a právě Crucial) omlouvat, je to právě výrobce těchto SSD.

Mezi zástupci serveru Extremetech a Crucial tak probíhala diskuse na téma, jak důležité je znát přesné specifikace konkrétního produktu, aby bylo možné se na základě staršího testu orientovat, což tak znamená i využití jiného označení pro případné nové a odlišné verze. Nikdo z kontaktovaných lidí z firmy Crucial ale nemohl slíbit nic konkrétního, nezazněla ani žádná omluva, a tak se nedozvíme, zda se vůbec chystá nějaká změna.

Dle zdroje přitom jediný výrobce SSD, který přímo uvedl, že se nikdy nesnížil k takovým praktikám (tzv. bait and switch), je Intel. Mnozí ale s nimi nemají problém, jak ukazují nové případy s SSD, anebo loňská aféra s pevnými disky, které skrytě využívaly technologii SMR, což je v podstatě to samé v bledě modrém. Tehdy měl ostatně máslo na hlavě i WD , ale ani zbylí dva výrobci Seagate a Toshiba nebyli bez viny.

Čím se tak může řídit zákazník? V případě nákupu SSD tím, co o svých modelech píšou na stránkách sami výrobci. Jde především o uvádění kompletních specifikací včetně typu SSD kontroleru, kapacitě DRAM cache a typu pamětí, což si pak můžeme srovnat s tím, co se píše v testech. Poctiví výrobci by také měli v případě výměny komponent, která bude mít vliv na výkon, připravit přinejmenším novou verzi či revizi daného produktu a zde můžeme vyzdvihnout třeba Samsung . Pokud se ale dočteme třeba o tom, že záruka je omezená pětiletá a ve vysvětlivce je namísto upřesnění významu omezené záruky napsáno: "Crucial nabízí různé záruky pro různé produkty", chce to jít o dům dál.