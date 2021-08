Další nehoda Tesly do policejního vozu: údajně s aktivním autopilotem

Tesly, ať už se nazývá Autopilot nebo Full Self-Driving, čímž ale navzdory svému názvu není. A právě o Tesle je známo, že její systém si moc neví rady se svítícími majáky. NHTSA totiž vyšetřuje už Plně autonomní řízení 5. úrovně nemá ještě žádné běžně dostupné auto na trhu. Honda je asi jedinou výjimkou s asistentem 3. úrovně , jinak jde u jiných asistentů o 2. úroveň. To platí i pro částečně autonomní řízení, ať už se nazývá Autopilot nebo Full Self-Driving, čímž ale navzdory svému názvu není. A právě o Tesle je známo, že její systém si moc neví rady se svítícími majáky. NHTSA totiž vyšetřuje už 11 nehod vozů Tesla , při kterých měl být aktivní autopilot a při kterých měl vůz Tesla sám nabourat do vozů s rozsvícenými majáky. A možná tu máme 12. takovou nehodu.

V sobotu ráno policejní vůz Florida Highway Patrol (FHP) pomáhal odstavenému porouchanému Mercedesu u města Orlando. Kolem projížděla bílá Tesla Model 3, která měla mít dle řidiče aktivní funkci autopilota, což ale bude muset potvrdit až následující vyšetřování. Tesla narazila jak do policejního vozu, tak i do odstaveného Mercedesu. Nikdo naštěstí nebyl zraněn, ale výsledkem jsou tři nepojízdná auta. Otázkou pochopitelně zůstává, proč řidič Tesly nebyl schopen srážce zabránit, neboť by měl funkci částečně autonomního řízení stále hlídat. Také nevíme, kterou verzí FSD byl vlastně vůz Tesla vybaven.

