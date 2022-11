Další předplatné pro Mercedes-Benz: za 1200 USD ročně o 21-25 % vyšší výkon

Mercedes-Benz. Tam už např. český

Předplatná jsou dnes velkým tahounem pro mnoho společností a zdaleka už nejde jen o přístup k obsahu, jako jsou noviny, hudba nebo video. Včera jsme vás informovali např. o tom, že Intel umožňuje softwarové odblokování HW akcelerátorů u svých procesorů, takže si uživatel může nakonfigurovat své CPU dle libosti. V případě Intelu to půjde platit jednorázově i jako předplatné. Nákupy funkcí jsou ale čím dál běžnější i u aut. Nějaké formy jednorázových nákupů (ale i předplatných) už zdaleka nenajdeme jen u Tesly, ale dnes snad takřka u všech automobilek. Hodně se na nákupy soustředí zejména luxusnější značky jako BMW nebo. Tam už např. český Mercedes me Store nabízí okolo 20 položek k nákupu. Aktivovat si tak můžete třeba autokameru se záznamem, lepší navigaci, digitální rádio, integraci smartphonu, AMG Track Pace, adaptivní dálková světla nebo kontroverzní zvětšení úhlu max. natočení zadních kol . Když jsme se vás tehdy v červenci ptali, jak to vidíte s takovými předplatnými, drtivá většina z vás to odsoudila. Mercedes nicméně pokračuje.

Za 1200 USD (28.000 Kč bez DPH) ročně si totiž můžete nechat zvýšit max. výkon motoru. Ten se může zvýšit o téměř 21 až 25 % (Mercedes sám uvádí 20-24 %). V případě modelu EQE 350 4Matic se tak výkon zvýší z 215 na 260 kW a zrychlení z 0 na 60 mph (96 km/h) se zkrátí ze 6,0 na pouhých 5,1 sekundy. EQE SUV 350 4Matic pak srazí akceleraci z 6,2 na 5,2 sekundy. Balíček je dostupný i pro ještě větší elektrický sedan EQS. V případě EQS 450 4Matic se výkon zvýší z 265 na 330 kW a stejné zrychlení se zkrátí z 5,3 na 4,5 sekundy. EQS SUV 450 4Matic při stejném zvýšení výkonu vylepší svou dynamiku a zrychlení půjde dolů z 5,8 na 4,9 sekundy. Zvýšený výkon je dostupný ve všech programech Dynamic Select.

Teď je otázkou, jak velká "hloupost" to je, a zda jde skutečně o něco špatného nebo naopak o výhodnou nabídku. Např. EQE 350 4Matic vyjde na 2,133 mil. Kč, silnější EQE 500 4Matic s 300 kW stojí 2,339 mil. Kč, což je rozdíl 206 tisíc Kč. Pokud by vám tak nevyhovoval výkon slabšího modelu, máte možnost přiblížit se zhruba na půl cesty k tomu výkonnějšímu, aniž byste museli měnit auto, což je celkem fajn. Na druhou stranu rozdíl v cenách byste začali přeplácet za cca 6 let (předpokládáme-li cenu 34 tisíc Kč s DPH), a to navíc při nižším výkonu 260 kW proti 300 kW. Je tedy také otázkou, za jak dlouho bude uživatel měnit auto.