Další rekord Tesly: dodala přes 466.000 aut a blíží se 2milionové produkci za rok

Společnost Tesla uvádí výsledky produkce a dodávek obvykle velmi krátce po konci čtvrtletí. To jarní právě skončilo a máme tu tedy hodnoty za Q2/23. Podle společnosti bylo vyrobeno 19.489 vozů Model S/X a 460.211 Modelů 3/Y, což celkem dělá 479.700 vyrobených aut. Produkce ale opět docela převyšuje dodávky, které činily souhrnně 466.140 vozů.

V tomto počtu máme 19.255 Modelů S/X, což je opět s podivem, že se 11 a 8 let stará auta stále tak dobře prodávají. Rekordní hodnoty v minulosti byly sice dost přes 25 tisíc, ale vzhledem k věku jde o opravdu hodně vysoké číslo (navíc nejvyšší za poslední 4 uplynulé roky). Pro představu, Porsche za čtvrtletí dodá obvykle okolo 9-10 tisíc Taycanů (nezapomínejme však, že Tesla tu počítá Model S i Model X v jednom). Pokud jde o Modely 3 a Y, tak těch bylo dodáno 446.915 kusů.



Co vlastně tato čísla znamenají? Loni (za rok 2022) Tesla dodala 1,31 mil. aut , nicméně za poslední čtyři čtvrtletí (Q3/22 - Q2/23) už hovoříme o necelých 1,64 mil. vozů. Tesla hovoří o tom, že chce ročně v průměru růst o 50 % (někdy to může být i více, někdy naopak méně jako loni, má jít však o dlouhodobý trend). Podle něj by na základě čísel z roku 2019 (380 tisíc aut) měla letos dosáhnout produkce 1,92 mil. aut. Je něco takového reálné? Jak vidíme, posledních 12 měsíců se od této mety vzdaluje o necelých 300 tisíc aut a je otázkou, zda produkce takto může stoupnout nebo nikoli.

Pokud budeme předpokládat podobný růst jako za poslední 4 roky, tak nám polynomiální i exponenciální extrapolace napovídají čísla okolo 1,96 mil. aut (což napovídala už i loňská čísla, takže se nic nemění), čímž by Musk a jeho společnost dlouhodobý cíl mírně překonala. Znamenalo by to i překonání střízlivějších odhadů, které mířily spíše k 1,85 milionu. Na Q3/23 se oba modely shodují v odhadu dodávek okolo 510 tisíc (Tesla by tak poprvé mohla překonat půlmilionové dodávky za čtvrtletí), Q4/23 pak vychází na zhruba 555-565 tisíc. Věrně se to asi extrapolovaných křivek držet nebude (většinou je to sice dost přesné, ale občas jsou i hodně ustřelená čtvrtletí), ale asi se dá očekávat cca 490-530 v příštím a 530-590 v posledním čtvrtletí letošního roku.



Tesla totiž pro blízkou budoucnost chystá dvě zásadní novinky. Konečně má být spuštěna výroba Tesly Cybertruck, i když jen v omezeném množství. Stát se tak má až koncem srpna, takže čísly v tomto čtvrtletí asi moc nezamíchá. Tesla však plánuje produkci až 375 tisíc vozů ročně , tedy přes 90 tisíc za čtvrtletí. Než ale takového čísla dosáhne, pár čtvrtletí to potrvá.

Další novinkou bude facelift Tesly Model 3 zvaný Highland. Ten by mohl dostat užší přední světla i vylepšenou techniku. Např. verze Standard Range kdysi začínala s 55kWh akumulátorem, později přešla na 60 kWh a nová varianta má dostat M3P (LFP) akumulátor od CATLu se 66 kWh. To znamená zhruba o 20 % vyšší dojezd než u původní verze (a 10% zvýšení proti stávající). Dá se předpokládat, že Standard Range se z dnešních 491 km dle WLTP dostane někam k 540-550 km. A to je na verzi s krátkým dojezdem velmi zajímavé číslo.