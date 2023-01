Tesla loni dodala přes 1,3 milionu vozů a střihla si další rekordní čtvrtletí

Tesla už zveřejnila čísla výroby a dodávek svých elektromobilů. Otázkou nyní je, jak zveřejněná data vlastně interpretovat. V posledních týdnech se totiž hodně mluvilo o tom, že o Tesly klesá zájem, což mělo vyplynout ze zmenšujícího se počtu nedodaných vozů a velkých slev, které měly přimět zákazníky k urychlenému nákupu. Jak

Před pár dny skončilo poslední čtvrtletí roku 2022 a automobilkauž zveřejnila čísla výroby a dodávek svých elektromobilů. Otázkou nyní je, jak zveřejněná data vlastně interpretovat. V posledních týdnech se totiž hodně mluvilo o tom, že o Tesly klesá zájem, což mělo vyplynout ze zmenšujícího se počtu nedodaných vozů a velkých slev, které měly přimět zákazníky k urychlenému nákupu. Jak jsme si ale vysvětlili , takové vysvětlení může být zavádějící, může pramenit z jiných důvodů a s dalšími indiciemi to spíše nasvědčovalo, že další čtvrtletí bude stále dost slušné. A nová čísla to potvrzují.

Tesla totiž dodala 17.147 vozů Model S/X a 388.131 vozů Model 3/Y. To dělá celkem 405.278 aut, což je rekordní počet a předchozí čtvrtletí to překonává o téměř 18 %. Pokud bychom to ale srovnali meziročně proti Q4/21, šlo by o 31 %, což by sice bylo snem nejedné zavedené automobilky, ale na Teslu je to poněkud málo. Problémem je tu také velký rozdíl mezi dodávkami a výrobou. Tesla totiž vyrobila 439.701 aut (20.613 Modelů S/X a 419.088 Modelů 3/Y), což znamená 34,5 tisíce vozů, které byly vyrobeny, ale prozatím nebyly nedodány.

Pokud jde o dodávky za celý rok 2022, zde to bylo 66.705 Modelů S/X a 1.247.146 Modelů 3/Y. Celkem to dělá 1,314 mil. dodaných aut. Pokud jde o výrobu, tak tam to bylo dokonce 1,37 milionu vozů. Ve výsledku to znamená, že proti roku 2021 Tesla vyrobila o 47 % více aut, dodala pak o 40 % více. Zde ale připomeňme, že toto číslo u Tesly obvykle přesahuje 50% hranici, takže se nárůst trochu zpomaluje. Vzhledem k nepříznivé hospodářské situaci je to ale pro Teslu stále významný úspěch.