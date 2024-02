Další úniky napovídají, že Intel Arrow Lake asi opravdu přijde o Hyper-Threading

Intel bude až Arrow Lake-S, u něj je ale stále mnoho věcí nejistých. Měl by přejít na dlaždicovou strukturu jako Meteor Lake, který se dostal jen do mobilní sféry. Najdeme tu výkonná jádra Lion Cove (P-Core) a úsporná Skymont (E-Core). Už před půl rokem se však objevily informace o tom, že by Arrow Lake mohl Novou generací desktopových procesorůbude až, u něj je ale stále mnoho věcí nejistých. Měl by přejít na dlaždicovou strukturu jako Meteor Lake, který se dostal jen do mobilní sféry. Najdeme tu výkonná jádra Lion Cove (P-Core) a úsporná Skymont (E-Core). Už před půl rokem se však objevily informace o tom, že by Arrow Lake mohl přijít o funkci Hyper-Threading . Ta umožňuje běh dvou vláken na jednom jádře a v některých případech tak zvyšovat výkon. To, jak moc ho zvýší, už závisí na konkrétní aplikaci. Na druhou stranu zvyšuje riziko bezpečnostních problémů (nemálo bezpečnostních děr v CPU se našlo právě v implementacích HT a SMT).

Nový únik tuto domněnku potvrzuje, neboť hovoří o 24vláknovém procesoru. Žádná z kombinací 8P+16E, 6P+16E a 6P+8E by totiž s Hyper-Threadingem na P-Core nedala 24 vláken (šlo by o 32, 28 nebo 20). Tedy to vypadá, že jak 8 jader P-Core, tak 16 jader E-Core tu zvládalo jen po jednom vlákně každé. Toto pochopitelně může být i chyba daná softwarem, který si nemusel rozumět s novým procesorech. Ten běžel na frekvenci 3 GHz. Začíná se tu totiž objevovat otázka, nakolik jsou vlastně u běžných procesorů tato vlákna potřeba (při už hodně vysokých počtech, dnes v desítkách vláken). Některým aplikacím to rozhodně nadále prospěje, nicméně přínos takového množství vláken začíná být více diskutabilní a více se tak přetřásají nevýhody tohoto řešení. Jde nicméně nadále o nepotvrzené informace, takže stále nevíme, zda Hyper-Threading opravdu zmizí nebo ne.