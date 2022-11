Designwerk přichází s 1000kWh akumulátory pro tahače

Designwerk, jejímž většinovým vlastníkem je švédská společnost Volvo Trucks. Chystanou novinkou bude tahač na základě Volva, který bude mít obří lithiový akumulátor typu NMC, který pojme 1017 kWh energie. Ten rozšíří stávající varianty s 375, 450, 500, 750 a 900 kWh.

Elektrické tahače už nejsou ničím novým. Vyrábí je několik společností a jedním z největších výrobců je Volvo. Své novinky chystá i Scania nebo Mercedes-Benz , a např. Tesla začne dodávky svých tahačů Semi už za několik dní. Konkrétně má jít o 1. prosince a prvním zákazníkem bude Pepsi. Se svou troškou do mlýna chce přijít i švýcarská společnost, jejímž většinovým vlastníkem je švédská společnost Volvo Trucks. Chystanou novinkou bude tahač na základě Volva, který bude mít obří lithiový akumulátor typu NMC, který pojme 1017 kWh energie. Ten rozšíří stávající varianty s 375, 450, 500, 750 a 900 kWh.

NMC akumulátory jsou známy svou vysokou energetickou hustotou, nicméně např. proti LFP mají nižší životnost (počet nabíjecích cyklů). Jak už to elektrických tahačů bývá obvyklé, životnost se dohání obrovským bufferem, takže z těchto 1017 kWh je využitelných 864 kWh. Podle mých výpočtů by takový buffer měl navýšit životnost na více než dvojnásobek. Podle výrobce by dojezd tahače měl být 576 kilometrů a za vhodných podmínek by se měl dostat až ke 640 km (počítá se se spotřebou 150 kWh/100km). Klasické varianty pro nástavby pak mají mít spotřebu okolo 120 kWh/100 km a až 700km dojezd. Akumulátor je umístěn mezi nápravami u variant 4×2 a 6×2, nicméně u verze 6×2T (tahač) je také za kabinou řidiče. Šasi vozu se tak prodlužuje o jeden metr a zatímco v Německu a Skandinávii to problém není, ve Švýcarsku si firma musela vyřídit potřebnou výjimku. 1000kWh akumulátor váží 5620 kg (178 Wh/kg na úrovni akumulátoru).



Akumulátor podporuje 350kW nabíjení, takže jeho nabití na 80 % zabere okolo 100 minut. Počítá se s tím, že proti naftovému nákladnímu autu by měly být emise za celou životnost o 74 % nižší proti naftovému vozu (při švýcarském energetickém mixu). Pokud jde o verzi tahač, tak ta bude k dispozici s kabinami Mid Cab a High Cab v konfiguraci 6×2T. Elektrický motor poskytuje max. výkon 500 kW (680 koní) a je vybaven jednostupňovou převodovkou. Do prodeje nicméně půjde až koncem roku 2023.