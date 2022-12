Designwerk přichází s 2100kW nabíječkou pro elektrotrucky

Designwerk nepíšeme poprvé. Je to firma, která se jako jedna z prvních snaží uvést na trh elektrické trucky s obřími akumulátory, které pojmou až

O společnostinepíšeme poprvé. Je to firma, která se jako jedna z prvních snaží uvést na trh elektrické trucky s obřími akumulátory, které pojmou až 1000 kWh energie . Takové vozy by měly na jedno nabití ujet až 576 km, nicméně taková Tesla Semi by měla mít (teoreticky) podobně velký akumulátor a u ní víme, že je schopna na jedno nabití ujet přes 800 km . Problémem pochopitelně je, kde takové vozy nabíjet. Designwerk má řešení i pro tento problém. Od jara roku 2023 začne dodávat extrémně výkonné kontejnerové nabíječky MCS (Megawatt Charging System), které stávající 350kW standard, které jeho vozy podporují, překoná 6násobně. Podporovat má výstup s napětím 500 až 900 V a max. proud až 3000 A (ten max. při 700 V). Výstupem může být až 2100 kW. Konektory jsou typu CCS2, kabely jsou logicky kapalinou chlazené. Připomeňme, že standard MCS prezentovaný v létě iniciativou CharIN od CCS má podporovat napětí až 1250 V a proud 3000 A, tedy šílených 3,75 MW.

Výrobce hovoří o tom, že navzdory tak šíleným proudům a výkonům by měla účinnost převodu ze sítě do baterie a do elektromotoru přesahovat 90 %, čemuž se až nechce věřit. Kontejner měří 8,5×2,55×3 metry a váží 25 tun. Hmotnost je dána i tím, že jak už rychlonabíječek není až tak nezvyklé, energie se nebere ze sítě vždy rovnou do vozu, ale nabíječka má obrovský buffer, který má vyrovnávat špičky. Když je nabíječka prázdná, nabíjí se ze sítě, a když se na ní nabíjí elektromobil, odběr by se neměl zásadně měnit, protože se chybějící výkon dorovná z baterie (odběr ze sítě tak bude sice velký, ale podstatně konstantnější, než by se na první pohled mohlo zdát). Akumulátor podporuje své nabíjení výkonem 88 až 400 kW. Využití tu najdou články typu NMC, a to nové nebo už použité z vysloužilých elektromobilů.