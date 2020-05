Desktopové Renoir budou nejspíše postrádat moderní PCI Express 4.0

O tom, jak to bude se sběrnicí PCI Express v paticových APU generace Renoir, nám napovídají produktové stránky společnosti Biostar. AMD samo přitom už stanovilo, že na deskách s čipovou sadou B550 nebudou podporována ani bezprostředně předchozí APU generace Picasso, což logicky znamená, že odkazované "Ryzen with Radeon Vega Graphics" na stránkách firmy Biostar musí být konkrétně Renoir.

Dávno již také víme, že mobilní Ryzen 4000H a 4000U podporují jen PCI Express do verze 3.0, ale někdo předpokládal, že AMD se v případě desktopových Renoir odhodlá zapnout verzi 4.0, ovšem tato očekávání nyní dostaly velké trhliny.

Specifikace Biostaru mluví jasně, když říkají, že PCIe 4.0 bude k dispozici pouze na procesorech Ryzen 3. generace, čili Matisse, přičemž nad tím už máme zmínku právě o APU Ryzen s Vegou, pro které by tak podpora PCIe 4.0 platit neměla.

To ovšem znamená, že Renoir budou mít pro samostatné grafické karty připraveny čtyřikrát pomalejší rozhraní než Matisse, což samozřejmě může a nemusí vadit. Pokud si někdo vytvoří sestavu spoléhající na integrovanou Vegu, pak mu taková věc může být naprosto ukradena.

Desktopové Renoir však budou moci být dle dostupných informací považovány za výkonné procesory, však očekáváme až 8 jader s SMT na taktech do 4,45 GHz a ty jistě zvládnou "nakrmit" i Radeon RX 5700 XT či snad ještě výkonnější grafiku s PCIe 4.0, která později přijde na trh (AMD Navi 2X nebo NVIDIA Ampere). V takovém případě by už mohlo pouhých 8 linek PCIe 3.0 představovat omezení.

Na druhou stranu, APU od AMD jednoduše nejsou určena k tomu, abychom k nim napojili vysoce výkonnou grafickou kartu. Primárně bychom měli využít jejich vlastní Vegu s možností případného upgradu v budoucnu, pokud nám už nebude stačit. Ovšem pokud někdo prvoplánově sestaví počítač s APU a výkonnou grafickou kartou, musí si uvědomit, že za případné problémy s výkonem pramenící ze slabé propustnosti mezi grafikou a procesorem si bude moci sám.

Je také třeba vzít v potaz to, že v některých případech můžeme přijít o PCIe linky určené pro slot PCIe x16 tím, že obsadíme více než jednu pozici M.2. Jde například o desku Gigabyte B550 Aorus Master a její tři sloty M.2. Stále by ale mělo stejně jako v generaci Picasso platit, že i Renoir nabídnou čtyři PCIe linky přímo pro SSD v M.2, a to tedy nad rámec osmi linek pro hlavní PCIe x16.