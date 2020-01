Desky MSI Z490 se objevily v záznamech ECC, které to jsou?

Záznamy Euroasijské ekonomické komise (EEC) nejsou zrovna spolehlivý zdroj v případě grafických karet, neboť v jejich případě si jejich výrobci mohou registrovat i řadu modelových označení, která pak vůbec nebudou použita pro koncové produkty. Zrovna nedávno jsme zmiňovali karty jako RX 5950 XT, RX 5950 a RX 5800 XT , jež se opět našly v daných záznamech, ovšem to vůbec neznamená, že nakonec přijdou na trh. Výrobci si registrují pro jistotu různé případné modely v očekávání toho, s čím nakonec AMD (nebo NVIDIA) přijde, a to řadu měsíců před možným vypuštěním karet na trh.

V případě výrobců základních desek už je to zcela jiné, neboť pouze na nich samotných záleží, na jakých modelech použití danou čipovou sadu a zde jde ve všech případech o MSI s Intel Z490, která už dávno není žádné tajemství (i když oficiálně je). MSI tak dobře ví, které základní desky bude chtít vyrábět, a tak snad až na výjimky můžeme všechny očekávat na trhu. Spíše se dá očekávat, že jich může být nakonec ještě víc.

MSI tak chystá následující desky, kde bude očividným hi-endem model GODLIKE formátu E-ATX, alespoň dle informací VideoCardz . Pochopitelně to ale nemusí být pravý formát E-ATX, neboť mnohé firmy tak označují i desky, které jsou prostě o něco širší než ATX.

Produkty jsou přitom u ECC obvykle registrovány několik měsíců před jejich vypuštěním na trh, ale s tím nelze automaticky počítat. Nicméně Intel na letošním CES nebyl připraven procesory Comet Lake-S ani zmínit a my můžeme jen spekulovat o tom, co za tím vězí. Může za tím stát prostě jen to, že si Intel stále ještě buduje skladové zásoby, což vzhledem k jeho velice vytíženým linkám může jít velice pomalu. Anebo, jak jsme se nedávno dozvěděli, může jít o problémy s už příliš velkou spotřebou, která má v případě 10jádrových modelů s nejvyšším TDP překročit reálně už 300 W