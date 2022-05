Digitimes: Zen 5 bude možná odložen kvůli nástupu Intelu u TSMC

Digitimes Asia (via HotHardware ) hlásí, že zálusk Intelu na 3nm proces firmy TSMC může způsobit značné nepříjemnosti konkurenční firmě AMD. My přitom dobře víme, že Intel plánuje využít proces TSMC N3, a to i pro své budoucí procesory Meteor Lake, které nastoupí za letošní a stále ještě nepředstavené Raptor Lake. Vedle toho by to měly být i další produkty jako serverová GPU Ponte Vecchio či jejich nástupci, a tak je zřejmé, že poptávka po 3nm waferech bude ze strany Intelu obrovská. Stačí se ostatně podívat na čísla, dle nichž Intel i přes nástup firmy AMD stále ovládá tři čtvrtiny trhu s procesory x86

O nejmodernější výrobní procesy firmy TSMC přitom tradičně mívá jako první zákazník největší zájem firma Apple, ale vypadá to, že Intel se k ní už velice brzy připojí jako rovnocenný soupeř. A pak už mohou s odstupem jako obvykle následovat firmy jako Qualcomm, Broadcomm nebo právě i AMD a NVIDIA.

Zvláště pro AMD to tak neznamená nic dobrého, neboť to se může opět velice snadno ocitnout v technologické nevýhodě, která byla právě za éry 7nm procesu smazána. Intel se ale už nechce jako dříve spoléhat především na své vlastní technologie a i pro zásadní produkty využije kapacity firmy TSMC. To navíc dle jeho strategie IDM 2.0 bude platit i do budoucna v éře technologií Intel 18A a pozdějších, ovšem s tím rozdílem, že v tu dobu už Intel chce opět zaujmout pozici světové technologické jedničky, již mu mají vybojovat i exkluzivní dodávky High-NA EUV litografických strojů.

Jinými slovy a trošku expresivně řečeno, Intel si chce naporcovat kapacity firmy TSMC, aby firmě AMD později předhodil jen ohlodanou kost.

Dle serveru Digitimes Asia to už v případě budoucích procesorů založených na Zen 4 má znamenat jednoduše to, že hrozí odklad jejich nástupu na trh, a to právě kvůli obsazeným kapacitám. AMD tak prý nebude schopno reálně využít 3nm proces TSMC do pozdního období roku 2024 a hotové produkty by měly nastoupit spíše až v roce 2025, pokud tedy AMD nechce předvést paper launch.