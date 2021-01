Do Intelu se vrátil hlavní autor procesorové architektury Nehalem

Jedná se o vedoucího procesorového architekta, který má za sebou i vývoj známých Intel Nehalem. Konkrétněji pak jde v případě desktopových procesorů o generace Lynnfield a v případě HEDT to jsou Bloomfield, čili procesory Core pro patici LGA 1156, například Core i7 960. Jde tak o vůbec první generaci procesorů Core vyráběnou ještě 45nm procesem, která přišla na trh v roce 2009 a nabízela ještě maximálně 4 jádra.

Intel přitom mimochodem dokázal za celých sedm generací od desktopových procesorů Lynnfield až po Kaby Lake v rámci počtu jader přidat pouze Hyperthreading. Čili jsme v roce 2009 začínali na 4C/4T procesorech, aby i po osmi letech Intel nabízel v desktopu (ne HEDT) přinejlepším 4C/8T procesory. Právě to byla doba, kdy AMD mělo dost problémů samo se sebou a nepředstavovalo pro Intel hrozbu.

Samotný Nehalem ale stál na začátku série Core a představoval velice dobré procesory a v podstatě základ, na němž Intel staví dodnes. Nyní se tak vrací jeho vedoucí architekt Glenn Hinton, který oznámil, že po třech letech odpočinku bude v Intelu pracovat na vývoji nových výkonných CPU.

Hinton také prozradil, že jeho rozhodnutí bylo nejvíce ovlivněno tím, že se do Intelu rovněž vrací Pat Gelsinger, který se stane novým výkonným ředitelem firmy. Vypadá to, že věci se daly do pohybu, ovšem je zřejmé, že výsledky nelze čekat hned. My ale také nevíme, na čem vůbec v Intelu pracoval Jim Keller, který jej nyní už opravdu opustil, aby vedl hardwarový startup Tenstorrent