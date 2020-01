DRAMeXchange: výpadek v továrně Samsungu ceny DRAM v tomto čtvrtletí neovlivní

Jak jsme se nedávno dozvěděli, ceny pamětí jsou spíše na vzestupu a to platí především pro NAND Flash , které mají v tomto roce výrazně zdražit. Ceny pamětí DRAM by snad tak moc nahoru jít neměly, ovšem éra jejich zlevňování je evidentně pryč a nezdá se, že by si zákazník oproti době před zdražováním DDR4 nějak polepšil. V podstatě jsme se dostali na stejnou úroveň, což ovšem nepředstavuje pokrok, když za stejné paměti platíme stejnou částku jako před čtyřmi lety. Kdybychom to samé měli aplikovat na NAND Flash, tak bychom si rozhodně nemohli kupovat 1TB SSD i za ceny pod 3000 Kč.