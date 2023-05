Dron DJI Mavic 3 Pro přichází se 3 kamerami, největší má 4/3" snímač

V nabídce dronů společnostise nově objevuje vlajková loď řady Mavic, model. Ten doplňuje Mavic 3 Classic s jedním a Mavic 3 se dvěma fotoaparáty. Nový model se může pochlubit rovnou třemi fotoaparáty. Ten třetí míří do mezery mezi oběma moduly základního modelu. Zůstává tak hlavní fotoaparát Hasselbladu se 4/3" snímačem s efektivním rozlišením 20 MPx. Ten má 84° úhel záběru s 24mm objektivem po přepočtu, clona má rozsah F2,8 až F11 a zaostřuje od 1 metru. Zvládá expoziční čas 1/8000 sekundy až 8 sekund, záznam probíhá do JPEGu i DNG (12bitový RAW). Umí 5.1K video (5120×2700 pixelů) až do 50 fps, DCI 4K a UHD 4K pak zvládne až do 120 fps. Podporován je záznam do Apple ProRes 422 (včetně HQ i LT formátů). V případě H.264 i H.265 je možné natáčet i Full HD video až do 200 fps.