Elder Scrolls Online využívá NVIDIA DLAA pro anti-aliasing

NVIDIA DLSS slouží jednoduše k tomu, abychom mohli dosáhnout vyšší snímkovací frekvence tím, že necháme obraz renderovat v nižším než cílovém rozlišení. Pomocí AI se pak dopočítá obraz v plném rozlišení a od verze DLSS 2.0 i s použitím pohybových vektorů. Dle různých testů jsou přitom výsledky vynikající, a to zvláště pokud renderovací rozlišení neosekáme až příliš, ovšem menším strašákem jsou artefakty v obraze, které se mohou, ale nemusí objevovat.

Elder Scrolls Online z roku 2014 ale není klasický AAA titul, jde o MMORPG, které jako jiné hry typu MMO je méně náročný na hardware, neboť tu jde především o širokou dostupnost masám. A zcela jistě nejde o hru s hardwarovou náročností srovnatelnou právě s Metro Exodus nebo snad Cyberpunkem 2077. Ve skutečnosti si majitel GeForce RTX 3080 zahraje ve 4K a vysokých detailech na snímkovací frekvenci přes 120 FPS a celkově by nemělo velký smysl do této hry implementovat DLSS, na to tu je jistě dost jiných adeptů.

Máme tu však DLAA, čili Deep Learning Anti-Aliasing, čili techniku vycházející z DLSS, ale ne pro účely upscalingu obrazu a zvýšení snímkovací frekvence, ale jako alternativu pro jiné formy anti-aliasingu, čili odstraňování zubatých hran.

Vývojáře Elder Scrolls Online totiž napadlo využít DLSS bez onoho upscalingového elementu, čili v podobě DLAA tato technologie pracuje s nativním rozlišením monitoru a slouží pouze k vyhlazování hran. Alex Tardif , hlavní grafický inženýr v ZeniMax Online Studios přitom tvrdí, že oproti TAA (Temporal Anti-Aliasing) je DLAA na hardware náročnější, ale poskytuje výrazně kvalitnější výsledky. Jde ale samozřejmě o AA techniku přístupnou pouze těm, kteří vlastní jednu z GeForce RTX.

Bohužel se ale zatím nemůžeme podívat, jak vypadá výsledný obraz. Samotné DLAA bude součástí Update 32 pro ESO chystaného na tento podzim. Nedozvíme se také to, jaké snížení snímkovací frekvence lze asi tak očekávat oproti TAA.



