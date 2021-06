Cyberpunk 2077 v testu s DLSS 2.2: jaký je rozdíl?

Jak ale můžeme zprovoznit DLSS 2.2 na Cyberpunku 2077, když ten tuto verzi ještě nepodporuje, a to ani v rámci nové verze 1.23 z tohoto měsíce? Stačí totiž využít knihovnu nvngx_dlss.dll ze zmíněného titulu Rainbow Six Siege od Ubisoftu a jí nahradit původní knihovnu v instalaci Cyberpunku 2077. Stáhnout si ji můžete třeba z NexusMods

My si právě dnes ověříme, zda je v takovém tvrzení kus pravdy. V případě výkonu to bude snadné, prostě si zopakujeme benchmarky s využitím DLSS , ovšem srovnání kvality už nemusí být tak jednoduché. Ono už je vcelku obtížné nalézt rozdíly mezi jednotlivými nastaveními kvality výchozí verze DLSS, natož abychom mohli automaticky očekávat, že se jasně ukáží rozdíly mezi DLSS 2.1 a 2.2. Přesto se o to pokusíme.