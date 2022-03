Elon Musk má další problém s komisí SEC, vyšetřuje ho kvůli insider tradingu

Elon Musk a komise SEC (Securities and Exchange Commission), to je nekonečný příběh. Nově bylo spuštěno další vyšetřování, ve kterém má hrát roli nejen Elon Musk, ale i jeho bratr Kimbal. Problém se týká tzv. insider tradingu, tedy obchodování s akciemi společnosti lidmi, kteří mají neveřejné informace o společnosti např. z toho důvodu, že jsou u ní zaměstnáni, řídí ji, mají informace o plánovaných akvizicích a podobně. Vše opět míří k Muskově anketě o tom, zda má prodat akcie Tesly, čímž měl získat peníze na zaplacení daní. To mu lidé odsouhlasili zhruba v 58 % odpovědích.





Tato anketa už spustila minimálně jednu žalobu , nemluvě o vyšetřování toho, jak moc se dodržují procesy ohledně jeho tweetování. Insider trading zde zahrnuje jeho bratra Kimbala, který mimo jiné sedí v představenstvu Tesly. Vyšlo totiž najevo, že Kimbal den před zveřejněním tweetu prodal 88500 akcií Tesly za zhruba 108 mil. USD (2,4 mld. Kč). To oprávněně vzbuzuje otázku, nakolik Kimbal věděl o plánované anketě na Twitteru. Takový prodej je hodně podezřelý a mohl by mít následky.

