Epic Games nakonec nabízí zdarma Civilizaci 6

Poté se začalo spekulovat o tom, že Epic tento týden nabídne rovnou Zaklínače 3 zdarma, ovšem to se nyní ukazuje jen jako fáma, která mohla vzniknout i na základě toho, že tato hra od CD Projekt Red přišla na trh právě před 5 lety. Polští vývojáři to ostatně oslavili sami pomocí slev napříč prodejními platformami a skutečně nelze předpokládat, že by si do toho dobrovolně nechali hodit vidle firmou Epic, která by Zaklínače 3 nabídla rovnou zdarma.