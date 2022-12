EVGA draží prototyp GeForce RTX 4090, výtěžek půjde na charitu

Prototypje zde kvůli licenčním problémům označen jako Next Gen Graphics Card. Aukce poběží do 16. prosince 11.59 AM PT, což u nás znamená do 20:59 téhož dne. Výtěžek aukce si EVGA nenechá, ale půjde na účet dětské nemocnice St. Jude Children’s Research Hospital. Připomeňme ještě, že v této nemocnici byla léčena a nyní tam pracuje Hayley Arceneaux, která se před rokem podívala do vesmíru v projektu Inspiration4 od SpaceX jako symbol naděje.