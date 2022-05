EVGA už nabízí RTX 3090 Ti FTW3 pod doporučenou cenou, kam se posunuly ceny?

VGA FTW3 RTX 3090 Ti Black je tak aktuálně nabízena za 1900 dolarů přímo společností EVGA, a to necelé dva měsíce poté, co GeForce RTX 3090 Ti byly vypuštěny na trh. Jde tu jednak o celkový pokles poptávky na PC trhu spojený i s koncem další vlny těžby kryptoměn na grafických kartách, ale pochopitelně také o to, že v případě tohoto absolutního herního hi-endu si zákazník za zvýšený výkon notně připlácí. Ostatně mnohem levnější Radeon RX 6950 XT (MSRP 1100 USD) dle testů rozhodně není oproti RTX 3090 Ti pomalejší tak, aby to reflektovalo rozdíl v ceně. V některých případech je dokonce i rychlejší.

Karta EVGA FTW3 RTX 3090 Ti Black navíc není žádný základní model, i když pro kterou RTX 3090 Ti to platí? Zde tak jde spíše o známku toho, že zákazníci se už opravdu zdráhají sahat po dostupných kartách za ceny, jež si obchodníci žádají, byť tyto ceny v posledních měsících výrazně klesly. Obecně se jim však ještě pod doporučené či alespoň na doporučené částky ještě nechce, i když zrovna RTX 3090 Ti není problém za ně pořídit.

Zvláště u nás si ale bude jen málokdo pořizovat grafiku s (aktuální) cenou 53 tisíc korun a víc, a tak jde spíše o ceny karet jako GeForce RTX 3060 či Radeon RX 6600 XT, které budou zajímat většinu zákazníků, pokud se ovšem už nerozhodli počkat rovnou na příští generace. Změnilo se tedy něco v případě karet, jejichž ceny se donedávna pohybovaly někde nad deseti tisíci korun?

V prvé řadě se můžeme podívat na to, že si koruna letos sáhla na dno 11. května a od té doby opět posiluje. To se pozitivně podepsalo i na vývoji cen karet a taková MSI GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC je pod hranicí jedenácti tisíc. Stále je to přitom především společnost MSI, jejíž karty jsou na našem trhu tak levné, ovšem o slovo se opět hlásí i obvyklí výrobci levných karet (Gainward a Palit). Ostatně je z hlediska chlazení lepší si připlatit a nekupovat ITX verze karet, pokud máme v sestavě dost místa.

Z hlediska cen na tom v poslední době bylo lépe AMD, které na tuto skutečnost také samo poukázalo . Ve stejné cenové relaci tu máme třeba Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OC, čili opět MSI s nejlevnější nabídkou na našem trhu. Dle testů jsou RX 6600 XT a RTX 3060 ovšem plně srovnatelné karty, pochopitelně s variacemi dle podpory RT, DLSS a přirozeně odlišného výkonu v různých hrách.

Celkově však můžeme na trhu vidět už jen velice mírný pokles cen takovýchto karet a větší pohyby lze zaznamenat u těch, které ještě mají kam padat. Vysoce předražené totiž byly zvláště RTX 3080 a ty už v mnoha obchodech zlevnily pod 25 tisíc korun, pokud nám tedy stačí modely jako Ventus 3X či TUF. Jsou už tak dokonce i levnější než konkurenční RX 6800 XT.