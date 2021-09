Far Cry 6 na konzolích nedostane ray tracing, chybí výkon

Server wccftech zpovídal hlavní programátorku hry Far Cry 6 Stephanie Brenham a přirozeně se začalo řešit i téma ray tracingu a to, v jaké podobě by mohly jeho podporu nabídnout konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Nyní je zřejmé, že ačkoliv nové konzole ray tracing podporují, v této hře jej nenabídnou a to přináší otázku, zda se to náhodou nebude platit pro další náročné AAA tituly nové generace.

Dle programátorky z Ubisoftu tak bude ray tracing pouze pro PC a co víc, pouze pro PC bude i technologie FSR (FidelityFX Super Resolution), která má za úkol upscalovat obraz a poskytnout vyšší snímkovací frekvenci, a posloužit tak i (ale ne výlučně) při využití ray tracingu.

Ubisoft měl v případě konzolí v záměru využít nové hardwarové zdroje (čili například výkonná SSD) a optimalizovat hru i pro běh v rozlišení 4K při snímkovací frekvenci 60 Hz. Vedle toho si na konzolích budou užívat i stejných vykreslovacích vzdáleností a LOD jako na PC či HD textur, ale ray tracing, FidelityFX FSR a CAS (Contrast Adaptive Sharpening), shora odemknutá snímkovací frekvence, podpora ultraširokých obrazovek a nastavitelný úhled pohledu, to vše bude dostupné pouze na PC.

Dle výše uvedeného tak lze říci, že ray tracing prostě není dostatečně atraktivní na to, aby se stal na konzolích prioritou. Ostatně mnozí hráči jej prostě přehlížejí a i objektivně se dá říci, že zrovna ve Far Cry 6 nejde o věc, která by měla dokázat výrazně pozvednout grafickou úroveň. Navíc dle hardwarových požadavk ů Far Cry 6 i na PC potřebuje kalibr RTX 3080/RX 6800, abychom si s RT zahráli na 4K alespoň při 30 FPS, takže se nelze divit tomu, jak to dopadlo s podporou na konzolích.

Ubisoft také ve svých materiálech nijak neupřesnil, co lze očekávat od technologie AMD FSR, čili jak velký nárůst snímkovacích frekvencí, přičemž požadavky na hardware s FSR vůbec nepracují. A na přímou otázku zatím nebyla ochoten odpovědět ani Stephanie Brenham, dle níž prostě závisí na hardwarové konfiguraci.

Aby však nevznikla mýlka, je třeba uvést, že ray tracing na moderních konzolích není bez podpory ze strany her. Existuje jich celá řada, která jej už na takové PS5 podporuje, nebo se k tomu chystá a zmínit můžeme třeba Control, Devil May Cry 5, Metro Exodus, Doom Eternal, COD: Black Ops Cold War, Deliver Us the Moon, Resident Evil Village, F1 2021, Dying Light 2 a další. Častokrát je ale podpora omezena na nižší rozlišení a/nebo snímkovací frekvence a omezeny mohou být detaily, jak se ostatně dalo očekávat vzhledem k tomu, že generace RDNA 2 je v ray tracingu ještě spíše slabší, a to asi na úrovni Turingu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: