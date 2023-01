Finanční výsledky Tesly: další rekord, na problémy to nevypadá

Teslu vypadat různorodě a jak už bylo několikrát řečeno, je potřeba snažit se vidět co nejdál do hloubky a nespokojit se jen z nejjednodušším zdůvodněním. Poklesy počtu nesplněných objednávek, výrazné

Události posledních týdnů mohly provypadat různorodě a jak už bylo několikrát řečeno, je potřeba snažit se vidět co nejdál do hloubky a nespokojit se jen z nejjednodušším zdůvodněním. Poklesy počtu nesplněných objednávek, výrazné slevy už od prosince, to vše mohlo mít více vysvětlení a čím hlouběji se člověk dostal, tím méně to vypadalo na ta negativní a tím spíše na ta pozitivní. Nyní tu máme výsledky za poslední čtvrtletí Q4/22 a na údajně krachující firmu, o jejíž produkty není zájem, to opravdu moc nevypadá. Tesla totiž vykázala příjmy ve výši 24,3 mld. USD, což Q3/22 překonává o 13 % a meziročně (proti Q4/21) jde o 37% nárůst. Čistý zisk se dostal na 3,7 mld. USD (nárůst o 12 %, resp. meziročně o 59%). Provozní marže meziročně stoupla ze 14,7 % na 16 %, nicméně proti Q3/22 klesla (tato hodnota dost osciluje sem a tam).

Pokud jde o příjmy z automobilové části Tesly, tak tam šlo o 21,3 mld. USD. Ta tak stále tvoří necelých 88 % celé firmy. Jde o 33% meziroční nárůst. Prodej emisních kreditů tentokrát vynesl 467 mil. USD, což je 2,2 % všech příjmů, resp. 12,7 % čistého zisku. Je tak opětovně vidět, že i bez prodeje kreditů by byla firma nadále ve vysokém zisku.Také vidíme, že panika akcionářů byla docela přehnaná a firma alespoň prozatím nemá žádné finanční problémy.



Provozní marže Tesly je nyní už výrazně nad standardem automobilového průmyslu



Zajímavou informací je to, že příjmy z částečně autonomního řízení FSD činily za toto čtvrtletí 324 mil. USD (v USA a Kanadě ho má už 400 tisíc zákazníků). Co se týče produkce a dodávek, toto jsme už podrobněji probírali před třemi týdny , tak jen připomeňme, že bylo vyrobeno 439,7 tisíc vozů a dodáno 405,3 tisíce. Velký rozdíl mezi těmito čísly je dle Tesly způsoben problémy s logistikou při dodávkách vozů. Společnost však nyní vyrovnává dodávky vozů v průběhu čtvrtletí. Např. v Q2 na poslední měsíc (červen) připadlo 74 % všech dodávek v rámci daného čtvrtletí, v Q3 (září) to bylo 64 % a v Q4 (prosinec) pak 51 %.

Tesla zároveň instalovala solární panely s výkonem 100 MW (meziročně +18 %), nicméně velký nárůst tvoří zejména akumulátorová úložiště. Tam totiž bylo instalováno 2462 MWh, což je meziročně o 152 % více. Nárůst by mohl být ještě výrazně větší, ale nestačí výrobní kapacita. Firma zvýšila počet obchodů a servisních míst na 764 (+19%) a mobilní servisní flotila nyní čítá 1584 jednotek (+24%). Po celém světě je už 4678 Superchargerů s celkem 42419 nabíjecími stojany (obojí +35 %).

Zpráva Tesly obsahuje i další zajímavé informace. Často se tvrdí, že až americká a evropská konkurence přijde se svými elektromobily, nastanou Tesle krušné časy. Podíly na trhu s automobily ale ukazují, že se tak zatím neděje a zejména v Evropě a USA/Kanadě tržní podíl automobilky stále stoupá (což je dáno i tím, že zavedení konkurenti si nyní prochází svým produkčním peklem jako kdysi Tesla). V Americe je už přes 3,5 %, v Evropě překonala 2 %, což je na společnost vyrábějící jen elektromobily famózní číslo.

Abychom si to uvedli do kontextu a dokázali si lépe představit, co takový podíl v praxi vlastně znamená, tak to vezměme na ČR a automobilky, které zde mají 2-3% tržní podíl. Sem patří např. BMW, Opel, Renault nebo Peugeot. Znovu se však ukazuje, že je pro zahraniční firmy včetně Tesly oříškem čínský trh, kde se narůstání tržního podílu výrazně zpomalilo, skoro až zastavilo. Jak již bylo řečeno mnohokrát, problémem pro Teslu není ani tak konkurence zavedených automobilek, ale spíše noví čínští dravci.

Pokud jde o výhled do budoucna, Tesla nadále počítá s průměrným (dlouhodobým) 50% růstem výroby každý rok. Občas to v rámci let může být více, občas méně, takže v dlouhodobém horizontu od roku 2020, kdy se s tímto plánem začalo, by mělo jít pro rok 2023 asi o 1,8 milionu, což je i oficiálním cílem automobilky (ve srovnání s rokem 2022 by 50 % navíc přesáhlo 2 miliony, jenže Tesla je stále nad plánem). Firma má dostatek financí na rozjezd dalších projektů, mezi něž patří např. rozšíření jedné továrny a stavba úplně nové. Cybertruck má být vyráběn od letoška v Texasu. 1. března se pak na Investor Day pohovoří o nové platformě vozů.

A co hodnota akcií? Je to jen pár týdnů, kdy ve světle různých událostí, celkové nálady na trhu i nedostatečně vysvětlených zvěstí investoři panikařili a hodnota akcií Tesly spadla až pod 102 USD. Mnozí už poněkolikáté predikovali pád Tesly a snad i bankrot. Od té doby (102 USD měla Tesla 6. ledna) uplynuly tři týdny, hodnota je už na 144 USD (+42 % od letošního minima) a včerejší after-market se dostal zatím na 152 USD (+50 % od letošního minima, a to máme pořád ještě leden). Kam se to ale dostane (a zda to nenabere třeba i směr opačný), to ale pochopitelně ukáže až další vývoj.