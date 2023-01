Tesla snížila ceny aut o 20 %, Model 3 už od 1,1 mil. Kč

Tesla je v posledních týdnech hodně nejasná. Máme tady několik náznaků, že

Situace kolem elektromobilkyje v posledních týdnech hodně nejasná. Máme tady několik náznaků, že zájem klesá , čemuž by mohl napovídat propad čínských prodejů (zatím jen v jednom měsíci), na druhou stranu firma hodlá postavit hned dvě továrny (jednu novou, druhou značně rozšířit). K prvnímu argumentu o snížení zájmu se nám nyní přidává v podstatě celosvětové velmi výrazné snížení cen. My se zde budeme zabývat českými cenami. Nejprve si ale řekněme, co vlastně mohou znamenat.

Dobře víme, že Tesla je nebývale ziskovou automobilkou. Její čistý zisk je vysoce nad hodnotami jiných podobných společností a činí cca 18 % příjmů (zde připomeňme, že např. GM a Stellantis jsou na 9 % a Ford je ve ztrátě). Snížení cen může znamenat snížení zájmu a snaha o podporu prodejů, také to ale ve světle těchto a dalších čísel znamená, že ceny akumulátorů už nejsou pro elektromobily zdaleka takovým problémem jako kdysi (což ukazuje např. i cenová parita spalovacích a elektrických modelů u značek, jako je BMW nebo Mercedes-Benz).

snížení cen o 20 %. Dobře víme, že elektrické modely jsou pro mnoho automobilek těmi nejziskovějšími, protože těží ze dvou faktů, proč drží vysokou cenu. Prvně, stále jde o něco nového, a ačkoli se to už dostalo z kategorie produktů pro early-adoptery, kde se přemrštěné ceny tak nějak očekávají, nadále jde o něco z prémiové třídy, kde jsou lidé ochotni si připlatit. Za druhé, stále se zde těží z očekávání vysoké ceny akumulátorů, a tedy vysoké ceny produktů, ačkoli ceny baterií za poslední roky obvykle padaly (člověk si omluví vysokou cenu auta vysokou cenou baterky, ačkoli to postupně přestává být pravdou). Za rok 2022 to šlo sice nahoru, ale i tak se nám cena baterií od roku 2018 snížila o zhruba čtvrtinu a pokud bychom to brali oproti roku 2013, jsme zhruba o 80 % níže. Na cenách elektromobilů to ale u mnoha případů (zejména menších aut) tak nějak nebylo moc vidět a zdá se, že si mnohé automobilky na ceně svých elektromobilů hodně přisazují. Je paradoxní, že tohle se v podstatě neděje u luxusních značek, ale naopak je to velmi patrné u těch lidovějších. Jak si např. vysvětlit, že elektrické 210kW BMW střední třídy stojí o 150 tisíc méně než o třídu menší 150kW Volkswagen ID.3 s podobně velkou baterkou?

Tesla nám snížením ceny ukazuje i to, že výrobní náklady na elektromobily mohou být ve skutečnosti o něco nižší a asi nebudeme předpokládat, že by je automobilka i po zlevnění prodávala se ztrátou. Pojďme se tedy podívat na dnešní ceny Tesly Model 3.

Standard Range - 1.099.990 Kč

Long Range (4×4) - 1.299.990 Kč

Performance (4×4) - 1.459.990 Kč

Teď si to dejme trochu do kontextu. Standard Range ještě před několika dny stál 1,37 mil. Kč a Performance pak 1,72 mil. Kč. Ceny se tak snižovaly o 15-20 %, konkrétně o 260 tisíc Kč. Pokud chceme hodnotit ceny, je potřeba se na to vždy dívat v kontextu dané třídy, a zde Tesly byly obvykle někde v průměru nebo spíše mírně levnější. Nyní budou v rámci elektromobilů dost levné. Ostatně se podívejme sami. Přidal jsem některé vozy stejných, ale i nižších tříd pro porovnání rozdílů.

VW ID.3 150kW 58kWh - 1,2 mil. Kč

VW ID.3 150kW 77kWh - 1,5 mil Kč

BMW i4 210kW 67kWh - 1,35 mil. Kč

BMW i4 250kW 82kWh - 1,5 mil. Kč

BMW i4 400kW 81kWh (4×4) - 1,91 mil. Kč

Hyundai Ioniq 5 125kW 58kWh - 1,17 mil. Kč

Hyundai Ioniq 5 168kW 77kWh - 1,34 mil. Kč



Hyundai Ioniq 5 239kW 77kWh (4×4) - 1,58 mil. Kč

Hyundai Ioniq 6 111kW 53kWh - 1,16 mil. Kč

Hyundai Ioniq 6 168kW 77kWh - 1,34 mil. Kč

Hyundai Ioniq 6 239kW 77kWh (4×4) - 1,58 mil. Kč

Kia EV6 125kW 58kWh - 1,33 mil. Kč

Kia EV6 168kW 77kWh - 1,43 mil. Kč

Kia EV6 239kW 77kWh (4×4) - 1,63 mil. Kč

Citroen e-C4 100kW 50kWh - 0,88 mil. Kč

Peugeot e-208 100kW 50kWh - 0,92 mil. Kč

Peugeot e-208 115kW 51kWh - 0,98 mil. Kč

Renault Megane e-Tech 160kW 60kWh - 1,17 mil. Kč

Tady vidíme, že výkonově o dost slabší vozy se zhruba stejným dojezdem jako Standard Range za 1,1 mil. Kč stojí cca 1,2-1,3 mil. Kč. K verzi Long Range za 1,3 mil. Kč budete muset u konkurence u konkurence dát cca 1,35-1,5 mil. Kč, a má-li to být čtyřkolka, tak 1,6 mil. Kč. To se bavíme o příplatku 300 tisíc proti Long Range, resp. 150 tisíc vůči Performance s ještě vyšším výkonem.

A co Tesla Model Y? I tam se výrazně zlevňovalo. Připomeňme, že Standard Range stál 1,5 mil. Kč, Long Range 1,75 mil. Kč a Performance 1,87 mil. Kč. Ceny tak šly dolů o 350-400 tisíc (17-23 %).

Standard Range - 1.159.990 Kč

Long Range (4×4) - 1.349.990 Kč

Performance (4×4) - 1.549.990 Kč

To už začínají být opravdu velmi zajímavé částky. Pojďme to opět srovnat s konkurencí.

Škoda Enyaq 60kWh - 1,18 mil. Kč

Škoda Enyaq 150kW 77kWh - 1,3 mil. Kč

Škoda Enyaq 195kW 77kWh (4×4) - 1,4 mil. Kč

VW ID.4 128kW 77kWh - 1,38 mil. Kč

VW ID.4 220kW 77kWh (4×4) - 1,85 mil. Kč

BMW iX3 210kW 74kWh - 1,81 mil. Kč

Mercedes EQA 140kW 67kWh - 1,37 mil. Kč

Mercedes EQA 168kW 67kWh (4×4) - 1,46 mil. Kč

Mercedes EQA 215kW 67kWh (4×4) - 1,53 mil. Kč

Mercedes EQB 140kW 67kWh - 1,44 mil. Kč

Mercedes EQB 168kW 67kWh (4×4) - 1,53 mil. Kč

Mercedes EQB 215kW 67kWh (4×4) - 1,6 mil. Kč

Volvo C40 175kW 66kWh - 1,36 mil. Kč

Volvo C40 185kW 79kWh - 1,52 mil. Kč

Volvo C40 300kW 79kWh (4×4) - 1,63 mil. Kč

Pokud se podíváme na dvoukolky se standardním dojezdem, tak Tesla za 1,16 mil. Kč má konkurenci v cenách cca 1,18 až 1,44 mil. Kč. Ve čtyřkolce s delším dojezdem, kde je Tesla za 1,35 mil. Kč, hovoříme o cenách 1,4-1,8 mil. Kč.