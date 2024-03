Fortnite jako kreativní platforma, Epic představil nové funkce UEFN

Hra Fortnite byla původně vyvíjena jako PvE akce, ale po mimořádně velkém úspěchu hry PUBG, jež byla založená na režimu Battle Royale (její vývojáři mimochodem nedávno oznámili , že letos přejdou na Unreal Engine 5), se v Epicu brzy rozhodli tento režim zakomponovat i do Fortnite a k jeho uvedení ve hře došlo 26. září 2017. Fortnite pak brzy dosáhl obrovského úspěchu, díky kterému odčerpával hráče z mnoha jiných her. Jeho vliv byl tehdy tak velký, že jej začaly vnímat jako konkurenci i mediální společnosti jako Netflix v rámci boje o diváckou pozornost

V Epicu se chopili příležitosti a pokračovali ve vývoji Fortnite pravidelným přidáváním nového obsahu v podobě sezón, aby hru udržovali stále čerstvou. Tato strategie se jim osvědčila a teď po 7 letech v tom nejenže pokračují, ale z Fortnite dělají platformu, jež toho nabízí více než pouze hru s režimem Battle Royale, u které se časem mění herní mapa a přibývá nový obsah v podobě emotikonů, skinů, zbraní, vybavení atd.

V rámci strategie dělat z Fortnite zábavní a tvůrčí platformu nad rámec herního režimu Battle Royale došlo na konci roku 2023 k přidání 3 nových herních režimů:

A tím to nekončí, jelikož Disney minulý měsíc oznámilo investici 1,5 miliardy USD do Epic Games, na základě čehož by měl vzniknout trvalý otevřený svět propojený s Fortnite, kde budou postavy a další obsah z mediálního portfolia. Epic se tak evidentně snaží rozšířit záběr Fortnite dříve, než jednou přestane fungovat jeho Battle Royale režim, který je sice stále populární, ale u počítačových her nelze počítat s tím, že to bude trvat věčně.