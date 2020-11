GeForce RTX 3050 slibuje 2304 jader i podporu ray tracingu

NVIDIA GeForce RTX 3050 by tak mohla představovat naprostý low-end své generace, alespoň pokud jde o karty určené pro běžný prodej v maloobchodě a ne o karty pro OEM či různé speciály pro čínský trh.

Máme tu tak další leak od kopite7kimi , který mluví o RTX 3050 s čipem GA107-300, jenž bude vybaven 2304 FP32 (CUDA) jádry a vystačí si s 90W TGP. Právě využití jádra GA107 ukazuje na to, že by tu neměl chybět ray tracing, neboť generace Turing v podobě GTX 1600 využívala čipy s označením TU11x a ne TU10x. A to samozřejmě nehledě na označení samotné karty, které by těžko mohlo nést značku RTX.

Co se týče čipu GA107, o tom neslyšíme poprvé . Už dříve byl označen jako GPU pro nový low-end, přičemž RTX 3050 je zatím jediná karta, která by jej mohla využít. Dle přesné verze GA107-300 pak lze usuzovat, že si NVIDIA může později přichystat také silnější GA107-400 pro případnou RTX 3050 Ti a samozřejmě také naopak slabší verze, ale ty už se právě nemusí nabízet jako samostatně prodávané karty.

RTX 3050 tak má být vybavena 2304 CUDA jádry, čili stejným počtem, jaký nabízí základní verze GeForce RTX 2070. Budou to ale pochopitelně zdvojená amperová CUDA jádra, ovšem výsledná karta by skutečně mohla nabídnout výkon srovnatelný s RTX 2070, záležet bude také na taktech a paměťovém subsystému.

A zde už by bylo opravdu nešťastné, kdyby NVIDIA nabízela kartu s méně než 6 GB GDDR6, i když to tak pochopitelně může dopadnout. Jak by to ale měla vysvětlit zákazníkům, kteří by si koupili 4GB kartu s výkonem modelu RTX 2070 a kvůli chabé kapacitě paměti si nemohli pořádně zahrát třeba právě nový Assassin's Creed Valhalla ? Nezbývá než si na odpověď počkat a ta konečná pravděpodobně přijde až na začátku příštího roku, i když díky dalším únikům bychom mohli být moudřejší už dříve.