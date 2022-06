GeForce RTX 4000 prý nastoupí nejdříve v září

Ještě než nastoupí nové GeForce RTX 4000, měla by NVIDIA vyslat na trh také kartu GeForce GTX 1630 jako reakci na low-end svých konkurentů. V případě Intelu to ale bude spíše asi preemptivní reakce, a to i s ohledem na nejnovější informace, dle nichž bude tato karta zpožděna. NVIDIA běžně odkládá představení svých karet, o čemž se ale oficiálně dozvídají jen její partneři. K nám pak dorazí spíše jen kusé informace.

GeForce GTX 1630 mají být v podstatě hotové, přičemž NVIDIA poskytla svým AIB partnerům příslušný GTMK (Go To Market Kit) na konci května. Nyní se už jen čeká na dokončení validace jednotlivých karet a jejich vypuštění na trh, které ale nebude uskutečněno během tohoto týdne. Nedozvíme se ale, na kdy bylo uvedení na trh přeloženo, neboť v příslušné kolonce se skví jen písmena TBD značící to, že datum bude teprve určeno.

Zbrusu nové karty GeForce RTX 4000 měly být dle údajného původního plánu představeny už během července, aby první kusy dorazily na trh v srpnu . Mohli jsme ale počítat s tím, že tento nástup bude odložen a Igor Wallossek také varoval, že tak brzké vypuštění na trh není reálné. Ať je příčina v celkové nepřipravenosti nových RTX 4000, nebo ve skladech dosud stále příliš zaplněných kartami aktuální generace (či jiná), nyní se mluví o tom, že NVIDIA své partnery informovala o měsíčním odkladu. To znamená, že RTX 4090 by měla nastoupit v září, RTX 4080 v říjnu a RTX 4070 v listopadu. Zaručeno pochopitelně není nic a NVIDIA navenek nic neslibuje.