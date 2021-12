Gelsinger z Intelu odstartoval přestřelku s předsedou TSMC

Jedná se tu prý především o 3nm kapacity, které Intel bude u TSMC potřebovat k tomu, aby mohl na trh vrhnout dostatečné množství procesorů a potažmo jiných produktů chystaných na rok 2023. Konkrétně tu jde zvláště o procesory Meteor Lake, pro něž budou zapotřebí 3nm čipy od TSMC.

Právě proto má nyní ještě tento měsíc Intel jednat s TSMC o možnosti navýšení kapacit, což by mohlo znamenat i budoucí mnohem užší spolupráci obou firem. Pat Gelsinger ovšem nyní odstartoval i přestřelku se samotným předsedou TSMC, Markem Liu a vypadá to, že nemuselo pomoci ani jeho nedávné vyjádření o řešení případné krize výroby, která by mohla nastat v případě, když by firmy přestřelily své investice.

Mark Liu ovšem reagoval především na Gelsingerova slova o tom, že Tchaj-wan je aktuálně nestabilní region, což prohlásil v kontextu s tím, že americká vláda by měla podporovat především domácí výrobce čipů. Gelsinger má jistě pravdu, že politická situace je v případě Tchaj-wanu stále horší a tlak Číny stále vyšší, což se projevuje častými přelety formací vojenských letadel ve vzdušném prostoru ostrova.

Nyní tak Mark Liu dal Gelsingerovi jasně najevo, že jsou věci, které se na adresu obchodních partnerů prostě neříkají. Nejdříve sice na požadavek o komentář uvedl, že není k čemu se vyjadřovat, ale poté ihned dodal, že "neexistuje mnoho lidí, kteří by věřili tomu, co Intel říká". A to se dá považovat za vcelku ostré vyjádření, zvlášť když přihlédneme k tchaj-wanské firemní kultuře, kde jde především o loajalitu a respekt.



My můžeme zmínit ještě i nedávný rozhovor s Gelsingerem , který se týkal rizik aktuálních a chystaných investic a otázky, co by se stalo, kdyby se tyto investice v budoucnu ukázaly jako až příliš vysoké. Pak by se firmy potýkaly s nevyužitelnými kapacitami a Gelsinger uvedl, že model IDM 2.0 mu umožňuje stáhnout objednávky od cizích výrobců čipů, aby mohl přednostně využít své vlastní kapacity a případný přebytek ještě v rámci Intel Foundry nabízet jiným firmám. Dal tak jasně najevo, že v případě problémů by své objednávky z TSMC prostě stáhl a staral by se hlavně o sebe a i když si v TSMC nemohou dělat iluze, že by se někdo jiný choval lépe, o Gelsingerovi samotném to všechno prozrazuje, že má v případě diplomacie ještě mezery.

