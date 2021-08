Google prý platí Applu 15 mld. USD, aby byl výchozím vyhledávačem v Safari

získal svou dominantní pozici na trhu vyhledávačů i tím, že si platí za to, aby byl výchozím vyhledávačem v různých prohlížečích. Např. pro Mozillu jsou tyto poplatky stále drtivou většinou jejích příjmů (cca 90 %). Přilepšuje si takto i, jemuž měl Google dle analytiků pro rok 2021 zaplatit, aby byl výchozím vyhledávačem v prohlížeči(tedy např. na iPhonu, iPadu nebo Macu). Tvrdí se, že ještě loni to bylo "jen" 10 mld. USD a v roce 2022 by to mohlo vzrůst až někam k 18 mld. USD.