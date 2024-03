Horizon Forbidden West dnes vyjde na PC, jaké jsou HW požadavky?

Sony nás také ubezpečuje, že kromě obvyklých možností nastavení kvality pro dosažení co nejvyššího výkonu půjde v menu nastavit i zorné pole (FOV) a efekty rozmazání pohybu (motion blur) nebo filmového zrna (film grain). To by sice měl být dnes na PC standard, ale z nedávné doby víme, že i ta největší herní studia dokáží v tomto ohledu negativně překvapit, viz absence nastavení FOV ve Starfieldu při vydání.