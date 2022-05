HPE u nás brzy zprovozní továrnu na nejvýkonnější superpočítače

HPE zprovozní svou novou továrnu konkrétně v Kutné Hoře, což není zrovna překvapivé, neboť tam už tato firma jednu továrnu dávno má. Ta sice patří firmě Foxconn, ovšem její kapacity využívá právě HPE pro výrobu serverů či úložných zařízení. Nyní k tomu přibyde další provoz určený pro ty nejvýkonnější superpočítačové systémy, který přitom vstoupí do běžného provozu už během letošního léta a opět bude ve skutečnosti patřit firmě Foxconn.

Z tiskové zprávy (via TechPowerUp ) se dozvíme, že HPE má v Evropě mnoho partnerů, které zajistila i iniciativa European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) pod taktovkou EU. Cílem je nasměrovat evropské země a firmy k vývoji nových superpočítačů, které zajistí vstup do éry ExaScale, čili výkon dosahující již řádu exaFLOPS. Prostřednictvím této iniciativy již HPC postavilo i superpočítač LUMI pro finské CSC - IT Center for Science a pokud jde o Českou republiku, zde šlo o superpočítač Karolina pro IT4Innovations.

O co ale půjde v nové kutnohorské továrně? HPE mluví konkrétně o výrobě dvou hlavních produktových řad, a sice HPE Apollo a HPE Cray EX.

HPE Apollo je platforma určená pro náročné HPC a AI aplikace, do čehož spadá trénování i provozování AI systémů. HPE Cray EX už není nic jiného než hi-end určený i pro budoucí generace superpočítačů. Jde právě o tuto platformu, na níž jsou založeny i všechny tři systémy, které posunou žebříček TOP500 do řádu exa.

Jedná se konkrétně o superpočítač Aurora (Intel) pro Argonne National Laboratory, dále to je Frontier (AMD) pro Oak Ridge National Laboratory a El Capitan (AMD) pro Lawrence Livermore National Lab. Aurora ( po upgradu ) má nabízet stejně jako El Capitan výkon kolem 2 exaFLOPS (samozřejmě v FP64), takže tu budeme mít souboj o první místo žebříčku TOP500, do nějž zřejmě nezasáhne Frontier se svými 1,5 exaFLOPS.

Nová továrna také bude určena pro výrobu kapalinových chladicích systémů pro HPC a AI stroje, což znamenalo, že musely být vytvořeny vyztužené podlahy, neboť jednotlivé skříně HPE Cray EX systémů mohou vážit až kolem 3600 kg. A jde tu také o potřebné zázemí pro chlazení s oběhem vyvedeným až na střechu továrny.