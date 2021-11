IC Insights: AMD vede s 65% nárůstem tržeb, Intel naopak ztratí 1 %

IC Insights zde samozřejmě s loňským rokem srovnává ten letošní, který ještě neskončil, ale firmy již vesměs oznámily svůj výhled na aktuální kvartál a očekávané tržby, takže pokud se něco změní, pak nijak zásadně a přinejhorším si v tabulce prohodí místo několik firem, které jsou u nyní ve velice těsném pořadí.

Tato tabulka přitom zahrnuje jednak zakázkové výrobce čipů s vlastními továrnami (1) i tzv. fabless firmy bez továren (2), přičemž mnohé nepatří ani do jedné skupiny, neboť jako Intel, WD, NXT, Micron, Samsung a další vyrábějí čipy pro sebe (nebo i pro někoho jiného). Dále tu jsou společnosti (3), na které IC Insights upozorňují proto, že jejich finanční výsledky byly ovlivněny příspěvkem nově akvizovaných firem.



V procentuálním vyjádření si tak dle IC zdaleka nejvíce polepší společnost AMD , ostatně ta jen za letošní třetí kvartál dokázala utržit tolik jako za celý rok v době, kdy se ještě čekalo na nástup procesorů Ryzen. Velice dobře je na tom také NVIDIA, která tento týden ohlásila další růst tržeb na více než 7 miliard dolarů za poslední kvartál a ten poslední letošní by měl být opět rekordní.

Jediná společnost v první pětce, která nepatří mezi fabless firmy, je čínský SMIC, čili zakázkový výrobce čipů, který za sebou nechal firmy GlobalFoundries, UMC i samotný TSMC. Výsledky těchto firem ale samozřejmě závisí především na už dříve rozjetých investicích, které právě letos začaly nést své ovoce a v příštích letech to může být právě TSMC, Samsung, SK Hynix, Intel i Micron, které vykáží vysoké růsty tržeb. Letos šlo a ještě půjde spíše o vyšší příjmy díky celkovému zdražování výroby v rámci kapacity, které už dávno jedou na hraně.

Tím se dostáváme až k Intelu, který má naopak přinejlepším stagnovat. Nyní se ale Intel nachází v době, kdy už definitivně přechází ze 14nm procesu na 10nm a také na nové mikroarchitektury, teprve se chystá vypustit na trh své samostatné grafické čipy (Xe LP opravdu nepočítáme) a investovat do už málo rentabilní 14nm výroby tak samozřejmě nemělo smysl. Firma se navíc v létě netajila tím, že co se týče dostupnosti jejího zboží, očekávala nejhorší období za celou pandemii, takže si spíše počkejme na to, jaký bude pro Intel příští rok. A konec konců, Intel za letošek i tak utrží více než pětinásobek oproti AMD (77 vs. 15 mld. USD).



