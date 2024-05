iFixit končí spolupráci se Samsungem, ten jim a opravám hází klacky pod nohy

Samsung na toto iFixit, která se věnuje opravám výpočetní techniky a mobilních zařízení a která zveřejňuje rovněž zprávy o tom, jak (ne)opravitelná tato zařízení vlastně jsou. Poslední zprávy na adresu Samsungu rozhodně nebyly lichotivé. Došlo to dokonce tak daleko, že spolupráce iFixitu se Samsungem bude ukončena. Samsung měl servisu házet tolik klacků pod nohy, že ten to nyní bude řešit cestou neoficiální.

Mnozí lidé vyčítají společnosti Apple, že dělá své produkty záměrně neopravitelné, což se ale v poslední době zlepšilo, a byl to paradoxně Apple, kdo svým uživatelům zpřístupnil oficiální obchod s náhradními díly, nástroji a návody dříve než Samsung.na toto reagoval o něco později , nicméně se nezdá, že by se se snahou o opravitelnost svých zařízení zrovna přetrhl. Tvrdí to alespoň společnost, která se věnuje opravám výpočetní techniky a mobilních zařízení a která zveřejňuje rovněž zprávy o tom, jak (ne)opravitelná tato zařízení vlastně jsou. Poslední zprávy na adresu Samsungu rozhodně nebyly lichotivé. Došlo to dokonce tak daleko, že spolupráce iFixitu se Samsungem bude ukončena. Samsung měl servisu házet tolik klacků pod nohy, že ten to nyní bude řešit cestou neoficiální.

První věc, která se iFixitu nelíbí, je to, že Samsung po servisu požaduje osobní informace sloužící k identifikaci zákazníků (jméno, adresu, telefonní číslo, IMEI a další). Dále měl vyžadovat, aby servis z telefonů zákazníků odstraňoval všechny neoriginální díly. Největším problémem spolupráce měla být cena. Samsung měl např. dodávat náhradní akumulátory s nalepeným displejem, takže když chtěl zákazník vyměnit jedno, musel vyměnit i druhé, a to podstatně dráž. Zatímco tak iFixit u iPhonů mohl měnit akumulátor za nějakých 30-45 USD, u starších Samsungů to sice bylo i levnější, ale u novějších modelů jako Galaxy S21 nebo S22 už oprava vyšla na 170-240 USD. Zajímavé mělo být to, že stejnou strategii neměl Samsung vyžadovat u jiných servisů.

Dalším klackem pod nohama mělo být to, že limitoval iFixit možností dodat díly jen 7 zařízením na zákazníka během 3 měsíců, takže nebylo možné opravovat Samsungy ve větším množství (v případě, že zákazníkem byla nějaká větší firma, prodejce a ne jednotlivec). Pro novější zařízení pak Samsung úplně přestal dodávat náhradní díly. Partnerství se Samsungem tak skončí 17. června. Od té doby už bude iFixit provádět opravy Samsungů jen neoficiálně.