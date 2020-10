Igor's Lab: Navi 21 XT bude mít 320W TGP a GDDR6 se 16 Gb/s

Navi 21 XT tak zřejmě nebude oproti NVIDII úspornější, což ale firmě AMD nelze zazlívat, a to zvláště po předchozích letech, kdy jsme byli zvyklí spíše na nižší efektivitu, co se týče herního výkonu a spotřeby. Údajných 255 W se tak nemá vztahovat k celkové spotřebě karty, ale jde pouze o vyhrazenou energii pro GPU.

Jde nejspíše o špatný výklad zkratky TGP, která v případě karet NVIDIE znamená Total Graphics Power a představuje opravdu spotřebu celé karty. Zde ale můžeme mluvit spíše o Total GPU Power, čili spotřebě grafického čipu, která tak bude logicky menší než v případě hodnoty TBP (Total Board Power) ukazující spotřebu celé karty.

Pak lze odhadnout, že zbylé komponenty jako paměti, MOSFETY, cívky, kondenzátory, či zkrátka napájení a jeho ztráty, či ventilátory zařídí celkovou spotřebu kolem 320 W. To je stejná hodnota jako u referenčních karet GeForce RTX 3080 a lze počítat i s tím, že přetaktované verze budou mít limit spotřeby zvýšený, a to s ohledem právě na GPU.

Wallossek má i odhad pro slabší Navi 21 XL, které by mohly mít TBP asi 290 W, z čehož by 203 W mělo vyhrazeno samotné GPU.

A co se týče pamětí, máme tu i konkrétní kandidáty na celý 16GB subsystém, a to čipy Samsung K4ZAF325BM-HC16 s propustností 16 Gb/s na pin. To by tak znamenalo, že na 256bitovém rozhraní bude celková propustnost 512 GB/s, což není zrovna málo, ale na dnešní hi-end to nevypadá jako postačující hodnota.

Dnešní Navi 10 by měly být mnohem slabší, a to dosahují propustnosti 448 GB/s, takže opět můžeme zmínit onu záhadnou Infinity Cache a její případnou úlohu v nové generaci karet.

Ceny souvisejících / podobných produktů: