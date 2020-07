Intel Alder Lake-S iGPU s 32 jednotkami EU se ukázalo v Sandře

Intel Alder Lake-S by mohl být blíže, než si myslíme, ostatně tyto procesory by se daly očekávat až někdy za dva roky vzhledem k tomu, že tu sotva máme na trhu nové Comet Lake-S a očekáváme ještě Rocket Lake-S, ale to by se už nyní těžko mohly vesele testovat v benchmarcích firmy SiSoftware. To ovšem samozřejmě za předpokladu, že se opravdu díváme na záznamy testů očekávaných procesorů, na nichž nám trošku nesedí slovo mobile vedle Alder Lake-S.