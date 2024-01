Intel Arc Battlemage je v zásadě hotov, HW tým už plně vyvíjí 3. generaci Celestial

Arc trochu rozvířil vody trhu s GPU a ukázal, že dokáže vytvořit docela dobrý hardware, pro něhož postupně umí i ladit ovladače a řešit tak i obrovské množství původních softwarových problémů. Tento rok by se měla objevit nová generace Arc Batllemage, která by

Intel svými grafickýmitrochu rozvířil vody trhu s GPU a ukázal, že dokáže vytvořit docela dobrý hardware, pro něhož postupně umí i ladit ovladače a řešit tak i obrovské množství původních softwarových problémů. Tento rok by se měla objevit nová generace, která by podle úniků sice neměla dosahovat tak vysokých taktů, jak se původně čekalo, měla by si ale značně polepšit v počtu jader. Spekuluje se o tom, že vlajková loď se má dostat na 7168 shaderů, což by ji poslalo někam k GeForce RTX 4070 Super , resp. původní RTX 4070 Ti. Nyní se dozvídáme i další detaily.

Podle rozhovoru s PCWorld, Tom Petersen z Intelu potvrdil, že Battlemage přijde už brzy. Téměř třetina softwarového týmu pracuje na ovladačích a softwarové podpoře obecně pro novou generaci a pokud jde o hardware, vzorky karet běží v laboratořích. Kdy se tato generace představí, zatím těžko povědět, všeobecně se předpokládá druhá polovina letošního roku. Zajímavé je ale také to, že hardwarový tým má v podstatě hotovo, ten tak už nyní pracuje na 3. generaci karet Arc s názvem Celestial. I to napovídá, že by k uvedení nemuselo být až tak moc daleko. Očekává se, že 3. generace by se mohla v integrované podobě dostat do jedné z dalších generací procesorů Panther Lake.

Petersen ale zmínil také další jiné zajímavosti. Např. pohovořil o důležitosti NPU, kde se AI může dostat do her i v podobě vylepšování animací, které mohou být přirozenější, nemluvě o celkové interakci s postavami. Také zmínil chipletový design, který umožňuje kombinovat spolu čipy, jenž se rozumně nedaly vytvořit v monolitické podobě. Jaké novinky konkrétně to ale přinese, to teprve uvidíme.