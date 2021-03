Intel Core i9-11900K otestován, zaujme svým výkonem?

Core i7-11700K se dostal na trh v Německu, takže i server Anandtech jej otestoval , s čímž Intel nemohl nic dělat, respektive ani nechtěl, neboť na dotaz redaktora daného serveru se nevyjádřil. Když má holt někdo zásadu, že oficiálně nepředstavené produkty nejsou komentovány, pak to platí i v takovýchto případech.

Nyní už jsou ale všechny modely Rocket Lake-S oficiální a máme tu první recenze nového Core i9-11900K, z nějž se ovšem může stát vrcholně nezajímavý model, a to právě vedle zmíněného Core i7. Intel tentokrát totiž nabízí Core i9 i i7 s 8C/16T a jediné, co je od sebe rozlišuje, jsou takty.

My se můžeme podívat opět na Anandtech , kde je právě i dříve testovaný Core i7 a pokud jde o hrubou výpočetní sílu, je vidět, že rozdíl mezi ním a novým Core i9 je v zátěži jednoho vlákna slušný, ale pokud jde o plnou zátěž všech jader, Core i9 zcela selhává a ani jeho vyšší IPC nedokáže dohnat ztrátu dvou jader oproti předchozí generaci.

Pokud jde o herní výkon , pak Rocket Lake-S na tom rozhodně není špatně, ovšem nedá se říci, že by Intel vyslal na trh nového herního šampiona, přičemž zvláště testy na Anandtechu nejsou novým Core moc nakloněny, neboť tam mají často problém překonat i starou 10. generaci.

Rocket Lake-S tak opravdu nabízejí vyšší výkon na takt, ovšem je tu zásadní problém v tom, že kvůli handicapu dvou jader leckde nedokáží dohnat ani své předchůdce, což je rovněž důvod toho, že rozdíl mezi Core i9 a Core i7 je často mizivý a rozhodně není natolik zajímavý, aby stál za 140 dolarů navíc.

Pro Intel samotný to také znamená, že nyní bude prodávat v nových procesorech za plus minus stejné ceny čipy, jež jsou přinejmenším o čtvrtinu větší , což se pochopitelně podepíše na jeho maržích. To přitom srovnáváme 8jádrové RKL-S s 10jádrovými CML-S, takže je zde jasně vidět, jak jsou nová jádra vycházející ze Sunny Cove velká, přičemž svým dílem mohlo přispět také iGPU generace Xe. Tomu se jistě ještě budeme věnovat.