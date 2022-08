Intel Core i9-13900K přetaktován na 6,2 GHz: drtivý výkon za 400W spotřebu

Intel Core i9-13900K nepíšeme na stránkách SHW

Jde o připravovaný 24jádrový procesor architektury Raptor Lake, který má 8 výkonných jader P-Core a 16 úsporných jader E-Core. Podle dosavadních údajů by měl mít základní takt 3,0 GHz, na jednom jádře by měl dosáhnout Boost 5,8 GHz, na všech jádrech pak 5,5 GHz. Spotřeba TDP PL1 má činit 125 W, nicméně PL2 už má být okolo 250 W (údaje se rozchází mezi 240 až 253 W) a nedávno vyšlo najevo, že by se tu mohl objevit i režim Extreme Performance s až 350W spotřebou . Procesor by ale mohl být schopen ještě vyšších výkonů díky dalšímu přetaktování.

Poslední pokus o přetaktování ukázal dva úspěšné výsledky na základní desce Asus ROG Maximus Z690 APEX. Jeden se snažil o co nejvyšší takt jader P-Core, která dosáhla 6,2 GHz, nicméně E-Core se podařilo dostat nanejvýš na 4,7 GHz. Když se ale taktovalo naopak s důrazem na co nejvyšší frekvenci jader E-Core, povedlo se dosáhnout frekvencí 6,1 GHz na P-Core a 5,2 GHz na E-Core. A to přineslo zajímavé výkonnostní výsledky.



V tom prvním případě bylo dosaženo excelentní hodnoty 1011 bodů v single-thread benchmarku v CPU-Z. Připomeňme, že to jsou dva týdny, co se na procesoru Core i7-13700K povedlo překonat magickou hranici 1000 bodů. Velmi solidní byl i výsledek v multi-thread verzi benchmarku, a to 16628 bodů. Zajímavé to ale bylo i v druhém případě při důrazu na výkon E-Core. Single-thread výsledek pochopitelně kvůli nižší frekvenci P-Core (6,1 GHz proti 6,2 GHz) o trochu klesl na 991 bodů. Naproti tomu výrazně výše taktovaná E-Core (5,2 GHz místo 4,7 GHz) pomohla významně navýšit multi-thread výsledek, a to až na 19550 bodů. Je to překvapivé zejména proto, že jejich frekvence se navyšovala o nějakých 10 % (a P-Core o necelá 2 % zpomalila), přesto se výkon navýšil o 17,5 %. Proti sériovým procesorům Core i9-12900K nebo Ryzen 9 5950X je to o 65 % více výkonu.

Vyzkoušeny bylo i chování v benchmarku Cinebench R23. Tam bylo přetaktování trochu slabší na frekvence 5,8/4,7 GHz a proti i9-12900K nabídla novinka o 57 % vyšší výkon, proti Ryzenu 9 5950X dokonce o 77 %. Je však nutné zdůraznit, že toto je srovnání vůči nepřetaktovaným variantám. Také je nutné nezapomenout na jeden velmi důležitý detail. Spotřeba. Core i9-13900K si zde při napětí přes 1,5 V vzalo okolo 400 W a ani Core i7-13700K na podobném napětí a taktu 6,2 GHz u jader P-Core nebyl zrovna úsporným procesorem. Tam byla spotřeba okolo 290 W.