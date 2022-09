Intel Core i9-13900KS s 6GHz frekvencí přijde počátkem roku 2023

Včera byly oficiálně představeny procesory Intel Core 13. generace (Raptor Lake) a představené portfolio čítá jen 6 modelů (v zásadě 3 procesory s a bez iGPU). To se ale má postupně měnit a Intel plánuje další procesory. Už několikrát se mluvilo o ještě výše taktovaném modelu, než je i9-13900K. Ten už byl oficiálně potvrzen v minulosti a při představování nových Raptor Lake ho Intel potvrdil ještě jednou.

S největší pravděpodobnostní bude nazván Core i9-13900KS a Intel ho v prezentaci uvedl sloganem "6.0 GHz Out of the Box". To značí, že minimálně jedna z Turbo frekvencí bude dosahovat výše 6,0 GHz. Procesor bude mít celkem 68 MB paměti cache (32 MB L2 + 38MB L3), 24 jader a 32 vláken (konfigurace 8 P-Core a 16 E-Core), spotřebu TDP PL1 na hodnotě 125 W, PL2 na 253 W a má tu být i Extreme Performance Mode s 350 W (to může být režim s frekvencí 6,0 GHz). Novinkou je to, že procesor byl oficiálně ohlášen na počátek roku 2023, zatímco už víme, že šestice již představených modelů se má začít prodávat od 20. října letošního roku.