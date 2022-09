Intel oficiální potvrdil, že Raptor Lake bude mít Turbo až 6 GHz

Počátkem července se objevila zpráva, že by Intel mohl v nové řadě procesorů Raptor Lake představit model i9-13900K s Boostem na 5,8 GHz a i9-13900KS, který by mohl dosahovat dokonce frekvence 6,0 GHz . Tuhle domněnku nyní částečně oficiálně potvrdil v jedné ze svých prezentací. Nemáme sice potvrzeno jméno procesoru, nicméně víme, že Intel bude prvním, kdo bude oficiálně nabízet frekvenci 6,0 GHz přímo od výrobce (tzn. bez dalšího taktování ze strany uživatele). Tím by měl AMD překonat o 300 MHz. To u svého Ryzenu 9 7950X slibuje Boost na 5,7 GHz.